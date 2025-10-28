Advertisement
'मैंने कॉल किया तो...', टी20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार ने दे दिया श्रेयस अय्यर का हेल्थ अपडेट, फैंस को मिला सुकून

Shreyas Iyer Health Update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पसली और प्लीहा (Spleen) में गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हुए भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से एक दिन पहले मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस की सेहत पर अपडेट दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:51 PM IST
'मैंने कॉल किया तो...', टी20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार ने दे दिया श्रेयस अय्यर का हेल्थ अपडेट, फैंस को मिला सुकून

Shreyas Iyer Health Update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पसली और प्लीहा (Spleen) में गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हुए भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से एक दिन पहले मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस की सेहत पर अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि अय्यर को कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन वह फोन पर जवाब दे रहे हैं और बात कर रहे हैं. यह एक अच्छा संकेत है.

सूर्या ने फैंस को दी राहत

सोमवार को श्रेयस को सिडनी के अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (ICU) से बाहर निकाल दिया गया था और अब उनकी हालत स्थिर है. इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं कम हुई हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले प्री-मैच कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अय्यर के चोटिल होने पर उन्होंने कॉल किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी. इसके बाद टीम मैनेजमेंट के अन्य सदस्य ने उन्हें जानकारी दी थी. सूर्या ने पहले टी20 मैच से पहले अहम जानकारी दी. इससे क्रिकेट प्रशंसकों को राहत मिली है.

सूर्यकुमार की किससे हुई बात?

सूर्यकुमार ने आगे कहा, ''पहले दिन जब मुझे पता चला कि वह घायल हो गए हैं, तो मैंने उन्हें फोन किया. फिर मुझे पता चला कि उनका फोन उनके पास नहीं है, इसलिए मैंने फिजियो कमलेश जैन को फोन किया. लेकिन मैं पिछले दो दिनों से उनसे बात कर रहा हूं. वह जवाब दे रहे हैं. अगर वह फोन पर जवाब दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह स्थिर हैं. यह अच्छा दिख रहा है...डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद हैं. वे उन्हें कुछ दिनों तक निगरानी में रखेंगे. हालांकि, वह सभी को जवाब दे रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है.''

श्रेयस अय्यर को क्या हुआ था?

हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का मुश्किल कैच पकड़ने के प्रयास में अय्यर की बाईं निचली पसली क्षेत्र में चोट लगी थी. हालांकि वह शुरू में फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन बाद में उनके वाइटल पैरामीटर्स में गिरावट आने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद के परीक्षणों से पता चला कि उन्हें प्लीहा में लैसरेशन के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें करीबी निगरानी के लिए ICU में भर्ती कराया गया था. वह अब आईसीयू से बाहर हो चुके हैं. कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद वह अस्पताल से बाहर निकल सकते हैं.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Suryakumar YadavShreyas Iyer

