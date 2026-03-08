T20 वर्ल्ड चैंपियन बन भावुक हुए कप्तान सूर्या, नम आंखों से अहमदाबाद पिच की मिट्टी को माथे पर लगाया, VIDEO वायरल

Suryakumar Yadav: टीम इंडिया ने हिस्ट्री को डिफीट और 'हिस्ट्री को रिपीट' कर 140 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर खुशी से झूमने का मौका दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. सूर्या एंड कंपनी पूरे टूर्नामेंट के दौरान छाए रहे और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम किया. भारत ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने 3 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा किया है.

2023 में भले ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा था, लेकिन 2016 में टीम इंडिया ने तमाम भारतीय फैंस को गदगद कर दिया है. फाइनल में न्यूजीलैंड को हराने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव थोड़े भावुक हो गए. उनकी आंखें नम थी. बतौर कप्तान अपने पहले आईसीसी ट्रॉफी में इतिहास रचने के बाद सूर्या ने वो लम्हा दोहराया, जो दो साल पहले रोहित शर्मा ने किया था.

सूर्या ने अहमदाबाद की मिट्टी से किया तिलक

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराने के बाद एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूब गई. वहीं, कप्तान सूर्या थोड़े इमोशनल हो गए. वो अहमदाबाद की पिच पर गए और मिट्टी को छूकर पहले प्रणाम किया और फिर मिट्टी से माथे पर तिलक लगाया. ये लम्हा फैंस के रोंगटे खड़े कर रहा है.

रोहित शर्मा ने भी किया था ऐसा

बता दें कि 2024 में टी20 विश्व चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने भी बारबाडोस की मिट्टी का स्वाद चखा था. अब सूर्यकुमार यादव भी रोहित के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. उन्होंने युवा टीम की कप्तानी कर भारत को चैंपियन बनाया और उसके बाद अहमदाबाद की मिट्टी से तिलक लगाया.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास

भारत पहली टीम बनी है जिसने 3 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है.

भारत लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना है.

भारत बतौर होस्ट नेशन टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना है.

