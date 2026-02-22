Advertisement
trendingNow13119076
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 की जंग, बाहर हो गए उपकप्तान, सूर्या ने बताई अक्षर को ड्रॉप करने की वजह

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 की जंग, बाहर हो गए उपकप्तान, सूर्या ने बताई अक्षर को ड्रॉप करने की वजह

India vs South Africa: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट ने अक्षर की जगह वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर को ड्रॉप करने के पीछे की वजह बताई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से अक्षर पटेल क्यों बाहर? (PHOTO- BCCI/ANI)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से अक्षर पटेल क्यों बाहर? (PHOTO- BCCI/ANI)

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला खेला जा रहा है. अहम मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन देखकर फैंस हैरान हैं. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. अक्षर इससे पहले नीदरलैंड के खिलाफ हुए आखिरी ग्रुप मैच में भी नहीं खेले थे. तब लगा कि सुपर-8 से पहले उन्हें आराम दिया गया है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी उन्हें बाहर किया गया है.

हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल से ज्यादा भरोसा वाशिंगटन सुंदर पर जताया है. अहमदाबाद में खेले जा रहे अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा कि वो भी पहले बल्लेबाजी ही करने के मूड में थे.

अक्षर पटेल प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर?

Add Zee News as a Preferred Source

टॉस के दौरान जब कप्तान सूर्या से प्लेइंग इलेवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं. उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर करने के पीछे की वजह बताते हुए सूर्या ने कहा, ''पिच पिछली काली मिट्टी वाली पिच से काफी मिलती-जुलती है, बस एक पट्टी का फर्क है. ज्यादा बदलाव नहीं है. हम पहले गेंदबाजी करने में खुश हैं. अक्षर पटेल के लिए यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं . यह सिर्फ एक रणनीतिक फैसला है, इसलिए पिछले मैच से कोई बदलाव नहीं किया गया है.''

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

ये भी पढ़ें: बड़े दिलवाले हैं हार्दिक पांड्या... अचानक Ex वाइफ नताशा को गिफ्ट किया करोड़ों का तोहफा, बेटे का रिएक्शन VIRAL

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
PM Narednra Modi
'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
PM Modi
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
kiss
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत