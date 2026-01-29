'चेट्टा को डिस्टर्ब मत करो...', सैमसन के होमटाउन में सूर्यकुमार यादव की ग्रैंड मस्ती, Video देख हंसी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल

Suryakumar Yadav Sanju Samson: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में शनिवार (31 जनवरी) को खेला जाएगा. इस मैच में संजू सैमसन पर सबकी नजरें होंगी. वह पहली बार अपने होमग्राउंड पर टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं. वह इस सीरीज अब तक फेल रहे हैं और एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. सैमसन के आस-पास इतना दबाव होने के बावजूद भारतीय टीम के चेहरे पर मुस्कान थी. टीम गुरुवार को तिरुवनंतपुरम पहुंची.

सूर्या ने यूं जीता दिल

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार एयरपोर्ट पर अपने होमटाउन हीरो पर मजाकिया अंदाज में कमेंट करते दिखे. एक्स पर वायरल हुए एक वीडियो में सूर्यकुमार यादव मजाक में अपने आस-पास के लोगों से उनके आने के लिए रास्ता देने के लिए कहते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा, ''कृपया रास्ता दें, चेट्टा (मलयालम में बड़े भाई) को परेशान न करें.'' जैसे ही भारतीय कप्तान ने यह कहा तो संजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई. कप्तान अपने विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए रास्ता बनाते हुए दिख रहे थे.

“Don’t disturb Chetta ” SKY making fun of Sanju Samson pic.twitter.com/JsTuXVkcgl — Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) January 29, 2026

सैमसन के लिए बड़ी घर वापसी

अपने इंटरनेशनल करियर में सैमसन पिछले कुछ सालों में तिरुवनंतपुरम में हुए मैचों में टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी भारत की जर्सी में अपने घरेलू फैंस के सामने खेलने का मौका नहीं मिला. यह उनके करियर का एक बड़ा पल होगा और इस सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले फॉर्म को लेकर अपनी चिंताओं को दूर करने का यह सही तरीका हो सकता है.

होमग्राउंड पर दबाव झेलने की बारी

शुभमन गिल से टॉप ऑर्डर में अपनी जगह वापस पाने के बाद से सैमसन कम से कम अर्धशतक नहीं बना पाए हैं. दो मौकों को छोड़कर वह पावर प्ले में भी टिक नहीं पाए हैं. अच्छी खबर यह है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि वह अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं. खासकर विशाखापत्तनम में पिछले मैच में उन्होंने 15 गेंदों में 24 रन बनाए. हालांकि, उन्हें वैसी शुरुआत नहीं मिली जैसी वह चाहते थे, लेकिन यह सीरीज के आखिरी मैच से पहले एक पॉजिटिव संकेत है. अब देखना है कि वह अपने होमग्राउंड पर दबाव को कैसे झेलते हैं. खराब फॉर्म में यह उनके लिए बड़ी चुनौती है.