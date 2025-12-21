टीम बदली... बड़े खिलाड़ी हुए रिटायर, फिर भी जमी हुई है टीम इंडिया की ये चौकड़ी, लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप में मिला मौका

Advertisement
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम में जिन 15 खिलाड़ियों को चुना है, उनमें से 4 क्रिकेटर्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप एडिशन टीम इंडिया की इस चौकड़ी का लगातार तीसरा टी20 वर्ल्ड कप एडिशन होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 21, 2025, 02:16 PM IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम में जिन 15 खिलाड़ियों को चुना है, उनमें से 4 क्रिकेटर्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप एडिशन टीम इंडिया की इस चौकड़ी का लगातार तीसरा टी20 वर्ल्ड कप एडिशन होगा. यह चौकड़ी इससे पहले 2022 टी20 वर्ल्ड कप और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा रही थी.

टीम इंडिया में जमी हुई है ये चौकड़ी

2026 टी20 वर्ल्ड कप सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की चौकड़ी का लगातार तीसरा टी20 वर्ल्ड कप एडिशन होगा. ये 4 धुरंधर क्रिकेटर्स एक-साथ लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे. सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह इससे पहले 2022 टी20 वर्ल्ड कप और 2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे. साल 2024 में भारत ने जब टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी तब सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने एक साथ जश्न मनाया था.

2022 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह.

2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर.

2022 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम से अब कितना बदल गई मौजूदा भारतीय टीम

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई मौजूदा भारतीय टीम में 2022 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया के सिर्फ 4 खिलाड़ी ही अपनी जगह बना पाए हैं, जिसमें सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह के नाम शामिल हैं. अगर बाकी खिलाड़ियों पर नजर डालें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा T20I से संन्यास ले चुके हैं. दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इसके अलावा दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज भारत की T20I टीम का हिस्सा नहीं हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

