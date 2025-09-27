VIDEO: पिता की मौत का गम झेल रहे क्रिकेटर को सूर्या ने दी ताकत, गले लगाकर लुटाया प्यार, दुनियाभर में हो रही तारीफ

Asia Cup 2025: श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक दिल जीतने वाला अंदाज देखने को मिला है. सूर्यकुमार यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो करोड़ों फैंस का दिल जीत लेगी. दरअसल, सूर्यकुमार यादव इस मैच के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर दुनिथ वेलालागे को ताकत देते हुए नजर आए. दुनिथ वेलालागे अपने पिता की मौत का गम झेल रहे हैं.

पिता की मौत का गम झेल रहे क्रिकेटर को सूर्या ने दी ताकत

हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान ही श्रीलंका के 22 साल के क्रिकेटर दुनिथ वेलालागे के पिता सुरंगा वेलालागे का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया था. श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने युवा ऑलराउंडर दुनिथ वेलालागे के कंधे पर हाथ रखा. सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को अपने गले से लगाया और उन्हें सांत्वना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की

भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का अंतिम सुपर-4 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अभिषेक शर्मा का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 31 गेंदो में 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली.

कल पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला

श्रीलंकाई टीम ने भी जवाब में 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन बना लिए. श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. वहीं, कुसल परेरा ने 32 गेंदों में 58 रन बनाए. मैच टाई रहा, जिसके बाद दोनों टीमें सुपर ओवर में उतरीं. श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में महज 2 रन बनाए. भारत ने पहली ही गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में उतरेगी, जहां रविवार को उसका सामना पाकिस्तान से होगा. इस टीम को भारत ने एशिया कप 2025 में दो बार शिकस्त दी है.