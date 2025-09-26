Advertisement
सूर्या ने खुद को बताया निर्दोष, सुनवाई में ICC मैच रेफरी ने दे डाला 'ज्ञान', IND vs PAK फाइनल से पहले टेंशन का माहौल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत के बाद ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को राजनीतिक टिप्पणी करने से बचने को कहा है. यह मुद्दा तब उठा जब सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को ग्रुप-A मैच में मिली टीम इंडिया की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 26, 2025, 11:46 AM IST
इसके अलावा टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इस बात से मिर्ची लग गई और उन्होंने सूर्यकुमार यादव के खिलाफ ICC में शिकायत कर दी.

सुनवाई में मैच रेफरी ने दे डाला 'ज्ञान'

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत के बाद हुई आधिकारिक सुनवाई में ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कहा है जिसे 'राजनीतिक प्रकृति का समझा जा सकता है.' वहीं, सूर्यकुमार यादव ने राजनीतिक बयान देने के आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव आज (शुक्रवार को) आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए. सूर्यकुमार यादव के साथ BCCI के COO और क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर भी मौजूद थे. ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सूर्यकुमार यादव को समझाया कि उन्हें ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसे राजनीतिक प्रकृति का माना जा सकता है.

क्या सूर्यकुमार यादव को मिली सजा?

सूत्र ने आगे कहा, 'सूर्यकुमार यादव को क्या सजा मिली है, इसका पता नहीं चल सका है. यह मामला लेवल 1 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आधिकारिक चेतावनी दी जा सकती है या मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया सकता है. सूर्या ने खुद को निर्दोष बताया और इसलिए सुनवाई हुई. बता दें कि 14 सितंबर को भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में टीम इंडिया की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था. मैच के बाद बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अप्रैल में हुए दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है.

क्या था पूरा मामला?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था, 'बस कुछ कहना चाहता था. यह बिलकुल सही मौका था. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. इस जीत को हम अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया. उम्मीद है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे.' टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की थी. गौतम गंभीर ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को भी धन्यवाद दिया था. गौतम गंभीर ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा था, 'एक टीम के रूप में हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहते थे. ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सैनिकों का धन्यवाद.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

