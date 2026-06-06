घायल शेर की तरह दहाड़े सूर्या... टीम इंडिया से बाहर होते ही दिखाया दम, 200 के स्ट्राइक रेट से बना दिए इतने रन

Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट में 6 जून (शनिवार) को नए युग की शुरुआत की घोषणा की गई. सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को T20I का कप्तान बनाया गया. भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव की टीम से भी छुट्टी कर दी गई. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम सिलेक्शन से पहले उन्होंने सूर्या से बातचीत की और टीम के हक में ये बड़ा फैसला लिया. सूर्यकुमार यादव भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन अचानक टीम से बाहर होने का गम तो उन्हें जरूर होगा. दो महीने पहले तक वो टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन अब सच ये है कि वो भारत की तीनों (ODI, टेस्ट और T20I) टीम का हिस्सा नहीं हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा टीम इंडिया का सूर्या चमकेगा या नहीं? ये बड़ा सवाल है. इस बीच उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है.
35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव को भले ही टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन सूर्या घायल शेर की तरह फिर से दहाड़ने को तैयार हैं. 6 जून को दोपहर में ये ऐलान हुआ कि सूर्यकुमार भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. शाम को सूर्या ने बल्ले से धमाका करते हुए ऐलान किया कि 'टाइगर अभी जिंदा है' और लड़ने के लिए तैयार है.
आईपीएल 2026 के बाद सूर्यकुमार यादव आराम करने के मूड में नहीं हैं. वो मुंबई टी20 लीग 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. शनिवार को हुए मुकाबले में उन्होंने बल्ले से धमाका करते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से 24 गेंदों पर 48 रन बनाए. T20 Mumbai 2026 में सूर्या ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई टीम के कप्तान हैं. सोबो मुंबई फाल्कन्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 24 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेली. 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सूर्यकुमार यादव ने 3 चौके और 4 छक्के जड़े.
बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सूर्यकुमार यादव भारत की T20I टीम में वापसी कर पाएंगे? वो फिलहाल 35 साल के हैं और उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. वो पूरी तरह से फिट भी हैं और ज्यादातर टी20 क्रिकेट में ही एक्टिव हैं. इस लिहाज से देखें तो वो निश्चित और से टीम इंडिया में दोबारा वापसी कर सकते हैं. अगर सिर्फ खराब फॉर्म उनके बाहर होने की वजह है तो सूर्या के लिए दरवाजा अभी भी खुला है. बशर्ते उन्हें फॉर्म में वापसी करनी होगी. उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाना होगा. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने चयनकर्ताओं को उन्हें चुनने पर मजबूर कर दिया. सूर्या को भी कुछ ऐसा करना होगा, जिसे चयनकर्ता चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सके. उन्होंने 31 की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो टीम से बाहर होने का दर्द जानते हैं. उन्हें चुपचाप बल्ले से शोर मचाने की जरूरत है. अपने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सूर्यकुमार यादव ने 33.89 के औसत और 143.87 के स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अमेरिका और न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने दो प्रभावशाली अर्धशतक लगाए.