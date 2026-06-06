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घायल शेर की तरह दहाड़े सूर्या... टीम इंडिया से बाहर होते ही दिखाया दम, 200 के स्ट्राइक रेट से बना दिए इतने रन

Suryakumar Yadav: 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव को भले ही टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन सूर्या घायल शेर की तरह फिर से दहाड़ने को तैयार हैं. 6 जून को दोपहर में ये ऐलान हुआ कि सूर्यकुमार भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. शाम को सूर्या ने बल्ले से धमाका करते हुए ऐलान किया कि 'टाइगर अभी जिंदा है' और लड़ने के लिए तैयार है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:08 PM IST
घायल शेर की तरह दहाड़े सूर्या... टीम इंडिया से बाहर होते ही दिखाया दम, 200 के स्ट्राइक रेट से बना दिए इतने रन
Image Credit: (AI Graphic) घायल शेर की तरह दहाड़े सूर्या... टीम इंडिया से बाहर होते ही दिखाया दम

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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