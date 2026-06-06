घायल शेर की तरह दहाड़े सूर्या... टीम इंडिया से बाहर होते ही दिखाया दम, 200 के स्ट्राइक रेट से बना दिए इतने रन

बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सूर्यकुमार यादव भारत की T20I टीम में वापसी कर पाएंगे? वो फिलहाल 35 साल के हैं और उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. वो पूरी तरह से फिट भी हैं और ज्यादातर टी20 क्रिकेट में ही एक्टिव हैं. इस लिहाज से देखें तो वो निश्चित और से टीम इंडिया में दोबारा वापसी कर सकते हैं. अगर सिर्फ खराब फॉर्म उनके बाहर होने की वजह है तो सूर्या के लिए दरवाजा अभी भी खुला है. बशर्ते उन्हें फॉर्म में वापसी करनी होगी. उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाना होगा. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने चयनकर्ताओं को उन्हें चुनने पर मजबूर कर दिया. सूर्या को भी कुछ ऐसा करना होगा, जिसे चयनकर्ता चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सके. उन्होंने 31 की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो टीम से बाहर होने का दर्द जानते हैं. उन्हें चुपचाप बल्ले से शोर मचाने की जरूरत है. अपने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सूर्यकुमार यादव ने 33.89 के औसत और 143.87 के स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अमेरिका और न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने दो प्रभावशाली अर्धशतक लगाए.