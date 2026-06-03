Advertisement
trendingNow13236864
Hindi Newsक्रिकेटसूर्यकुमार की बढ़ी टेंशन... IPL 2026 के बाद भी फ्लॉप शो बरकरार, बने हार के गुनहगार

सूर्यकुमार की बढ़ी टेंशन... IPL 2026 के बाद भी फ्लॉप शो बरकरार, बने हार के गुनहगार

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव सवालों के घेरे में आ चुके हैं. पूरे आईपीएल सीजन में फुस्स होने के बाद भी सूर्यकुमार यादव का बल्ला कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो रहा है. आईपीएल के बाद मुंबई टी20 लीग में भी स्काई पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए और 20 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव सवालों के घेरे में आ चुके हैं. पूरे आईपीएल सीजन में फुस्स होने के बाद भी सूर्यकुमार यादव का बल्ला कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो रहा है. आईपीएल के बाद मुंबई टी20 लीग में भी स्काई पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए और 20 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुए. सूर्यकुमार यादव ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट की टीम का हिस्सा हैं. इस टीम का मुकाबला नॉर्थ मुंबई पैंथर्स से हुआ, जहां स्काई फ्लॉप हुए और मैच में हार का सामना करना पड़ा है. 

21 रन से रहाणे की टीम जीती

वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया. इस मैदान पर सूर्या के दमदार आंकड़े हैं, लेकिन फिलहाल फ्लॉप शो बरकरार है. रहाणे की कप्तानी वाली नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने मुकाबले को 21 रन से जीता. सूर्यकुमार यादव 12 गेंद में 19 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. राहुल सावंत ने उन्हें अपने जाल में फंसाया. नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बोर्ड पर टांग दिए थे. 

210 के टारगेट को देख फड़फड़ाए विरोधी

210 रन के टारगेट का पीछा करते हुए नाइट्स की टीम स्ट्रगल करती नजर आई. इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट के तौर पर उतरे नूतन गोयल ने 56 गेंदों पर 93 रन बनाकर मैच में जान डाली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. सभी की नजरें स्काई पर थीं, लेकिन वह 19 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और आसानी से नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने मुकाबले को अपने नाम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं... बड़ा उस्ताद: 50551 रन... 167 शतक और 732 विकेट, क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी

आईपीएल में कैसा रहा प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में स्पिनर के जाल में फंसे. हालांकि, सूर्या की एंट्री पर फैंस ने उनका स्वागत गजब की गूंज के साथ किया. स्काई ने 4 बाउंड्री के साथ शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. आईपीएल में भी यही हाल देखने को मिला था. स्काई ने आईपीएल 2026 में सूर्या फ्लॉप रहे थे, उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 20.77 का रहा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 MLA के समर्थन से अब ऋतब्रत बनर्जी ही नेता विपक्ष
Mamata Banerjee
TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 MLA के समर्थन से अब ऋतब्रत बनर्जी ही नेता विपक्ष
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
Malviya Nagar fire
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
Annamalai
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च