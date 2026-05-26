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Hindi Newsक्रिकेटभावुक होकर न लें फैसला..., सूर्यकुमार यादव के सपोर्ट में उतरे पूर्व चीफ सेलेक्टर, कप्तानी के लिए बताया स्पेशल प्लान

'भावुक होकर न लें फैसला...', सूर्यकुमार यादव के सपोर्ट में उतरे पूर्व चीफ सेलेक्टर, कप्तानी के लिए बताया स्पेशल प्लान

India T20I Captaincy: क्या खराब बल्लेबाजी फॉर्म के बावजूद सूर्यकुमार यादव को भारत का टी20 कप्तान बने रहना चाहिए? पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने नेतृत्व की निरंतरता और भविष्य के कप्तानों को तैयार करने पर जोर देते हुए सूर्या का समर्थन किया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 26, 2026, 02:29 PM IST
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भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव.
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव.

India T20I Captaincy: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की उनके पद से हटाने की चर्चा काफी समय से चल रही है. सूर्या ने इस साल अपनी कप्तानी में भारत को घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जिताया था. उनकी कप्तानी पर तो सवाल नहीं हैं, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस कारण वह आलोचकों के निशाने पर भी हैं. सूर्या का बल्ला 2025 से खामोश है और वह टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ आईपीएल 2025 में भी नाकाम रहे हैं.

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय टीम प्रबंधन उनके भविष्य पर विचार कर रहा है. आईपीएल में सूर्यकुमार के संघर्ष ने उनकी स्थिति को और मुश्किल बना दिया है. हालांकि, पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएसके प्रसाद का मानना है कि दो बार के वर्ल्ड कप विजेता को न केवल उनकी बल्लेबाजी क्षमता के लिए, बल्कि "नेतृत्व की निरंतरता" सुनिश्चित करने के लिए भी सेटअप का हिस्सा बने रहना चाहिए.

क्या भारत के पास कोई विकल्प तैयार है?

चयनकर्ताओं के पूर्व अध्यक्ष प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में भारत के पास सूर्यकुमार की जगह लेने के लिए कोई तैयार उत्तराधिकारी नहीं है. उन्होंने एक कॉलम में लिखा कि सूर्या को बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण नेतृत्व की निरंतरता है क्योंकि वर्तमान में भारत के पास कोई दीर्घकालिक टी20 कप्तानी समाधान तैयार नहीं है. प्रसाद के अनुसार, कप्तानों को बार-बार बदलने से टीम की दिशा और संस्कृति प्रभावित हो सकती है. भारत को अस्थायी फॉर्म के आधार पर अचानक प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिरता, स्पष्टता और एक योजना की आवश्यकता है.

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भविष्य के लीडर्स को तैयार करना सही समय

कप्तानी के लिए सूर्यकुमार का समर्थन करते हुए प्रसाद ने भारत से उप-कप्तानों को रोटेट करके अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने का आग्रह किया है. उन्होंने सुझाव दिया कि श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को सूर्या के मार्गदर्शन में भविष्य के कप्तानों के रूप में विकसित किया जा सकता है.

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सूर्या के बल्लेबाजी आंकड़े

सूर्यकुमार की नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके बल्लेबाजी आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं. टी20 विश्व कप में उन्होंने नौ पारियों में 242 रन बनाए, जिसमें से 84 रन केवल यूएसए के खिलाफ शुरुआती मैच में आए थे. उनका आईपीएल 2026 अभियान मुंबई इंडियंस के संघर्षों जैसा ही रहा. उन्होंने 147.54 की स्ट्राइक रेट से 13 पारियों में मात्र 270 रन बनाए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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