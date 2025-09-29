Advertisement
trendingNow12941456
Hindi Newsक्रिकेट

PM मोदी जी की फ्रंटफुट पर बैटिंग.. प्रधानमंत्री टीम इंडिया के सामने बने ढाल, कप्तान सूर्या ने बयान से उड़ाया गर्दा

India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में रोमांचक जीत दर्ज की. हार की हैट्रिक के बाद पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई. टीम इंडिया की जीत को देश के पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट कर दिया. इस पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने काफी दिलचस्प बयान दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. हार की हैट्रिक के बाद पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई. टीम इंडिया की जीत को देश के पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट कर दिया. इस पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने काफी दिलचस्प बयान दिया. मोदी की बधाई देख सूर्या का सीना और भी चौड़ा हो गया. उन्होंने इसे क्रिकेट से कनेक्ट कर सभी को समझाया.

क्या बोले सूर्या?

पीएम मोदी ने एशिया कप 2025 की जीत पर टीम इंडिया को अलग अंदाज में बधाई ही. उन्होंने लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, रिजल्ट एक ही है, भारत जीता. सभी क्रिकेटर्स को बधाई.' सूर्या ने उनके इस पोस्ट पर कहा, 'अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाज़ी करता है. ऐसा लगा जैसे उसने स्ट्राइक ली और रन बनाए. यह देखना शानदार था और जब सर सामने खड़े हों. निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे. सबसे खास बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रॉफी न मिलने पर तोड़ी चुप्पी

फाइनल में जीत के बाद ट्रॉफी पर नई कंट्रोवर्सी देखने को मिली. भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया. जिसके चलते टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. एएनआई से बात करते हुए सूर्या ने इस मुद्दे पर कहा, 'मैं इसे विवाद नहीं कहूँगा. अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने ट्रॉफी की तस्वीरें यहां-वहां पोस्ट की हैं. लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं. खिलाड़ी, जो विश्वास आप कमाते हैं, सहयोगी स्टाफ, उनका दिखाया गया विश्वास, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग, वही असली ट्रॉफी है.'

ये भी पढे़ं.. IND-ENG सीरीज में जिसे दुनिया ने ठोका सलाम, अचानक रिटायरमेंट लेकर चौंकाया, स्क्वाड से हुआ बाहर

घर वापसी पर क्या बोले स्काई?

सूर्या ने आगे कहा, 'असली ट्रॉफी मैदान पर इतने सारे लोगों का काम और प्रयास है. जब हम वापस (भारत) जाएँगे, तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा.' एशिया कप में भले ही कप्तान सूर्या का बल्ला नहीं चला, लेकिन अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव जैसे रिकॉर्डधारी खिलाड़ियों की बदौलत टीम इंडिया फाइनल तक अजेय रही. पाकिस्तान को एशिया कप में भारत ने तीन बार रौंदा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

PM ModiSuryakumar Yadav

Trending news

जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
rahul gandhi news
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
#maharashtra
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
;