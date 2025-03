रोहित शर्मा के आलोचकों पर बरसे सूर्यकुमार, फिटनेस पर सवाल उठाने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Rohit Sharma Fitness: रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक और आईसीसी इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया 9 मार्च को फाइनल मैच में न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. पिछले कुछ सालों में रोहित शर्मा की फिटनेस कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है. उन्होंने भारतीय कप्तान की शारीरिक बनावट पर आलोचना की. अब टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुद्दे पर रोहित शर्मा का समर्थन किया है.

हिटमैन की हुई थी आलोचना

रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट के चार फाइनल में प्रवेश करके नई ऊंचाइयों को छुआ. 2024 में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 17 साल के इंतजार के बाद टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी वापस हासिल की. लेकिन अक्सर भारतीय कप्तान की शारीरिक फिटनेस के लिए आलोचना की गई. हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने जो कहा उस पर विवाद हो गया. शमा ने हिटमैन को अनफिट बताया था और उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठाए थे.

सूर्यकुमार ने क्या कहा?

अब इस मामले में सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान सामने आया है. उनसे जब रोहित की फिटनेस और फॉर्म को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''अगर आप उन्हें एक कप्तान के रूप में देखते हैं, तो पिछले 4 वर्षों में उन्होंने टीम को 4 आईसीसी ट्रॉफियों के फाइनल में पहुंचाया है. यह एक बड़ी बात है. अगर कोई व्यक्ति 15-20 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यह एक बड़ी बात है. मैंने उन्हें करीब से देखा है. वह बहुत मेहनत करते हैं. मेरे अनुसार वह टॉप पर हैं और मैं उन्हें फाइनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं.''

#WATCH | Mumbai: On India vs New Zealand Champions Trophy 2025 final match on March 9, Indian batter Suryakumar Yadav says, "I have already said that we are playing good cricket, if we play the same cricket, then the final is just another game..."

On Rohit Sharma's fitness row,… pic.twitter.com/hHUszXNQMM

— ANI (@ANI) March 6, 2025