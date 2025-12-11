Advertisement
trendingNow13037831
Hindi Newsक्रिकेटहार के बाद सूर्यकुमार यादव ने बनाए बहाने... शुभमन गिल की शर्मनाक बैटिंग पर क्या कह दिया?

हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने बनाए बहाने... शुभमन गिल की शर्मनाक बैटिंग पर क्या कह दिया?

India vs South Africa 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया 19.1 ओवरों में 162 रनों पर ही सिमट गई. मैच 51 रनों की जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने बनाए बहाने... शुभमन गिल की शर्मनाक बैटिंग पर क्या कह दिया?

India vs South Africa 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार गई. चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मिली 51 रनों की जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. साउथ अफ्रीका ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया 19.1 ओवरों में 162 रनों पर ही सिमट गई.

सूर्या और शुभमन गिल फेल

टी20 वर्ल्ड कप से पहले लगातार खराब फॉर्म में गुजर रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार के बाद बड़ा बयान दिया. वह इस मैच में 5 रन ही बना पाए. वहीं, उपकप्तान शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए. सूर्या ने कहा कि यह सीखने का प्रोसेस है. उनके इस बयान को भारतीय क्रिकेट फैंस एक बहाने की तरह देख रहे हैं. भारत तीसरा मैच धर्मशाला में खेलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या और टीम इंडिया ने क्या-क्या सीखा?

सूर्यकुमार ने कहा, ''हमने पहले बॉलिंग की और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे. हम बस अच्छी तरह से वापस आ सकते थे क्योंकि हमने पहले बॉलिंग की और फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस विकेट पर लेंथ कितनी जरूरी है. लेकिन हां, यह सीखने का प्रोसेस है. बस सीखो और आगे बढ़ो. थोड़ी ओस भी थी और अगर यह काम नहीं कर रही थी तो हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन हम उस पर नहीं गए. कोई बात नहीं. जैसा कि मैंने कहा, यह सीखने का प्रोसेस है. हमने सीखा कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में कैसे बॉलिंग की. हमने उससे सीखा और फिर हम अगले गेम में उसे करने की कोशिश करते हैं.

ये भी पढ़ें: सूर्या-शुभमन का फ्लॉप शो बरकरार... भारत की सीरीज में पहली हार, टी20 में भी साउथ अफ्रीका की दहाड़

खराब बैटिंग पर बड़ा बयान

भारतीय कप्तान ने खराब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि मैं, शुभमन, हम एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक पर भरोसा नहीं कर सकते. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, उनका दिन खराब हो सकता है. मुझे, शुभमन और कुछ दूसरे बैट्समैन को इसे संभालना चाहिए था. मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज होता, लेकिन फिर कोई बात नहीं, शुभमन पहली बॉल पर आउट हो गए. मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, थोड़ा और गहराई से मारना चाहिए था.  जैसा मैंने कहा, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले मैच में बेहतर करते हैं.'' 

अक्षर क्यों तीसरे नंबर पर उतरे?

अक्षर पटेल को तीसरे क्रम पर भेजने के फैसले पर सूर्या ने कहा, ''हमने बस पिछले गेम में सोचा था, हमने अक्षर को लंबे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बैटिंग करते देखा है. हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह बैटिंग करे. उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन हम देखेंगे कि अगले मैच में हमारे लिए क्या होता है.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार