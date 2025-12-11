हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने बनाए बहाने... शुभमन गिल की शर्मनाक बैटिंग पर क्या कह दिया?

India vs South Africa 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार गई. चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मिली 51 रनों की जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. साउथ अफ्रीका ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया 19.1 ओवरों में 162 रनों पर ही सिमट गई.

सूर्या और शुभमन गिल फेल

टी20 वर्ल्ड कप से पहले लगातार खराब फॉर्म में गुजर रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार के बाद बड़ा बयान दिया. वह इस मैच में 5 रन ही बना पाए. वहीं, उपकप्तान शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए. सूर्या ने कहा कि यह सीखने का प्रोसेस है. उनके इस बयान को भारतीय क्रिकेट फैंस एक बहाने की तरह देख रहे हैं. भारत तीसरा मैच धर्मशाला में खेलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या और टीम इंडिया ने क्या-क्या सीखा?

सूर्यकुमार ने कहा, ''हमने पहले बॉलिंग की और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे. हम बस अच्छी तरह से वापस आ सकते थे क्योंकि हमने पहले बॉलिंग की और फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस विकेट पर लेंथ कितनी जरूरी है. लेकिन हां, यह सीखने का प्रोसेस है. बस सीखो और आगे बढ़ो. थोड़ी ओस भी थी और अगर यह काम नहीं कर रही थी तो हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन हम उस पर नहीं गए. कोई बात नहीं. जैसा कि मैंने कहा, यह सीखने का प्रोसेस है. हमने सीखा कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में कैसे बॉलिंग की. हमने उससे सीखा और फिर हम अगले गेम में उसे करने की कोशिश करते हैं.

ये भी पढ़ें: सूर्या-शुभमन का फ्लॉप शो बरकरार... भारत की सीरीज में पहली हार, टी20 में भी साउथ अफ्रीका की दहाड़

खराब बैटिंग पर बड़ा बयान

भारतीय कप्तान ने खराब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि मैं, शुभमन, हम एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक पर भरोसा नहीं कर सकते. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, उनका दिन खराब हो सकता है. मुझे, शुभमन और कुछ दूसरे बैट्समैन को इसे संभालना चाहिए था. मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज होता, लेकिन फिर कोई बात नहीं, शुभमन पहली बॉल पर आउट हो गए. मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, थोड़ा और गहराई से मारना चाहिए था. जैसा मैंने कहा, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले मैच में बेहतर करते हैं.''

अक्षर क्यों तीसरे नंबर पर उतरे?

अक्षर पटेल को तीसरे क्रम पर भेजने के फैसले पर सूर्या ने कहा, ''हमने बस पिछले गेम में सोचा था, हमने अक्षर को लंबे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बैटिंग करते देखा है. हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह बैटिंग करे. उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन हम देखेंगे कि अगले मैच में हमारे लिए क्या होता है.''