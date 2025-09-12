100 टी20 से पहले सूर्यकुमार बना सकते हैं असंभव रिकॉर्ड, फेल हो गया विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, कोई नहीं कर पाया ये कारनामा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का माहौल भारत में टाइट हो चुका है. टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत के साथ मेगा इवेंट का आगाज किया. रोहित-विराट की गैरमौजूदगी में सभी की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर हैं. स्काई 100 टी20 खेलने के करीब हैं और इससे पहले ही उनके पास असंभव सा रिकॉर्ड बनाने का गोल्डन चांस है. विराट कोहली भी इस रिकॉर्ड में लंबे समय तक रेस में रहे, लेकिन बदकिस्मती से नंबर-1 नहीं बन पाए. सूर्या ने विराट का रिकॉर्ड 100 टी20 से पहले ही ध्वस्त कर दिया था.

सूर्या को मिली कप्तानी

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद टी20 फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई. स्काई के पास एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप तक इस रिकॉर्ड को तोड़ने का शानदार मौका है. ये रिकॉर्ड टी20 में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने का है. इस मामले में सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं. टॉप-5 में ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जिसने 100 से कम टी20 मैच खेले हों.

सूर्या ने 16 बार जीता ये रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने 16 बार टी20 इंटरनेशनल में में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है. विराट कोहली को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 125 मैच लगे थे. लेकिन सूर्यकुमार यादव ने महज 84 मुकाबलों में ही ये आंकड़ा छू लिया. नंबर-2 पर सिकंदर रजा हैं जिन्होंने 112 टी20 इंटरनेशनल मैच में 18 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. मलेशिया के विरनदीप सिंह का नाम पहले नंबर पर है जिन्होंने 102 टी20 मैच में अपनी टीम के लिए 22 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है.

सूर्या बन सकते हैं नंबर-1

सूर्या के पास इस रिकॉर्डलिस्ट में नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस है. यदि वह 10 टी20 इंटरनेशनल खेलने से पहले 23 के आंकड़े को छूते हैं तो ये कारनामा करने वाले पहले टी20 इतिहास के पहले बल्लेबाज होंगे. 14 सितंबर को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं.