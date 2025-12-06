IND vs SA ODI सीरीज के बीच सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास...इस मामले में बन गए नंबर 1, रोहित शर्मा हैं कोसों दूर

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव जल्द ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक्शन में दिखेंगे. दोनों टीमों के बीच 9 दिसंबर से टी 20 सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव ने टी20 फॉर्मेट में मुंबई के लिए बड़ा करिश्मा कर दिखाया है.
Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा धमाका किया है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज का रोमांच के बीच सूर्या ने घरेलू क्रिकेट में एक ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने उन्हें टी20 फॉर्मेट में मुंबई का नंबर एक बल्लेबाज बना दिया है. सूर्या अब सैयद मुश्ताक मुंबई के लिए खेलते हुए टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं. 4 नवंबर की शाम केरल के खिलाफ हुए मैच में उन्होंने यह खास मुकाम हासिल कर दिखाया है.
केरल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार ने 32 रनों की पारी खेली. इस पारी के दम पर ही सूर्या ने मुंबई के लिए टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने आदित्य तरे का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिनके नाम मुंबई के लिए टी20 में सबसे ज्यादा 1713 रन दर्ज थे. इस लिस्ट में सूर्या के पीछे टीम इंडिया के कई स्टार हैं, जिनमें रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणए जैसे बड़े नाम भी हैं.
सूर्यकुमार यादव की टी20 बल्लेबाजी हमेशा से फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रही है. मुंबई के लिए टी20 क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने मुंबई के लिए टी20 के 71 मैचों में 1717 रन बनाए हैं, जिनमें 9 फिफ्टी भी शामिल हैं.सूर्या 145.38 के स्ट्राइक रेट रेट से यह रन जोड़े. स्काई ना सिर्फ घरेलू क्रिकेट बल्कि टीम इंडिया के भी मैच विनर हैं. उनकी कप्तानी में ही टीम इंडिया को अगले साल का टी20 विश्व कप खेलना है.
(@MumbaiCricAssoc) December 5, 2025
मुंबई के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 7 खिलाड़ियों की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं. रोहित शर्मा 11वें नंबर पर हैं, जिन्होंने 17 मैचों में 335 रन किए हैं. मतलब सूर्या से रोहित इस लिस्ट में काफी पीछे हैं. टॉप 7 बल्लेबाजों के लिस्ट में श्रेयस अय्यर, रहाणे, शिवम, पृथ्वी जैसे कई स्टार खिलाड़ियों के नाम हैं.
सूर्यकुमार यादव- 71 मैच, 1717 रन
आदित्य तरे- 68 मैच, 1713 रन
श्रेयस अय्यर- 54 मैच, 1706 रन
अजिंक्य रहाणे- 62 मैच, 1592 रन
शिवम दुबे- 59 मैच, 1098 रन
पृथ्वी शॉ – 37 मैच, 1010 रन
सिद्देश लाड – 52 मैच, 827 रन
जय बिस्ता – 24 मैच, 685 रन
