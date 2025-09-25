शर्मनाक: 1 साल से एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाया ये बल्लेबाज, टीम इंडिया पर बना सबसे बड़ा बोझ
Hindi Newsक्रिकेट

भारत का एक क्रिकेटर अपनी ही टीम के लिए हर मैच में विलेन बनता जा रहा है. अब इस क्रिकेटर की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती. ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए बोझ बनता जा रहा है. इस क्रिकेटर के खराब प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 08:26 AM IST
भारत का एक क्रिकेटर अपनी ही टीम के लिए हर मैच में विलेन बनता जा रहा है. अब इस क्रिकेटर की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती. ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए बोझ बनता जा रहा है. इस क्रिकेटर के खराब प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. पिछले 1 साल से भारत का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाया है. इस बल्लेबाज के बल्ले ने अब रन उगलना लगभग बंद कर दिया है.

1 साल से एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाया ये बल्लेबाज

सूर्यकुमार यादव भले ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के कप्तान हैं, लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह नहीं बनती है. श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज BCCI के सेलेक्टर्स की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में बने हुए हैं, वह भी एक कप्तान के तौर पर. सूर्यकुमार यादव पिछले 1 साल से टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं. पिछली 12 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है.

टीम इंडिया पर बना सबसे बड़ा बोझ

सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी अर्धशतक 12 अक्टूबर 2024 को ठोका था. सूर्यकुमार यादव ने तब बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद T20I मैच में 35 गेंदों पर 75 रन ठोके थे. उन बातों को अब 1 साल बीत चुका है. एशिया कप 2025 में बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ SUPER-4 मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए. कभी अपने अजीबोगरीब शॉट, स्ट्राइक रेट और टी20 फॉर्मेट में निरंतरता के लिए चर्चा में रहने वाले सूर्यकुमार यादव की मौजूदा स्थिति दयनीय है.

ICC रैंकिंग में छठे नंबर पर चले गए

टी20 में कभी सूर्यकुमार यादव के सामने गेंदबाज आने से डरा करते थे, लेकिन पिछली 12 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. एशिया कप 2025 के लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन उनका पिछली 12 पारियों में टॉप स्कोर है. सूर्या टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. उनका रन बनाना बेहद अहम है, लेकिन लंबे समय से बल्लेबाजी में उनकी असफलता ने भारतीय टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है. कप्तानी ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है. कभी टॉप स्थान पर रहे सूर्या आईसीसी रैंकिंग में छठे नंबर पर चले गए हैं.

बड़ा फैसला लेना होगा

टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में लगातार जीत रही है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म निचले स्तर पर चली गई है. सूर्या पिछली 10 मैचों की 9 पारियों में 4 बार दो अंकों में जा सके हैं. ओमान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे. पिछली 12 पारियों में सूर्यकुमार यादव ने 21, 4, 1, 0, 12, 14 , 0, 2, 7, 47, 0, 5 रन के स्कोर बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव 88 टी20 मैचों की 83 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2,657 रन बना चुके हैं. उनका औसत 37.96 और स्ट्राइक रेट 165.24 है. खराब फॉर्म की वजह से औसत और स्ट्राइक रेट गिरी है. एशिया कप 2025 के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 बड़ा टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है. उससे पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

