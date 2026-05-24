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Hindi Newsक्रिकेटअजूबा: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

अजूबा: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 42 गेंद पर 60 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने इसी के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 24, 2026, 11:52 PM IST
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अजूबा: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 42 गेंद पर 60 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने इसी के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास

सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 4000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. सूर्यकुमार यादव ने इसी के साथ ही अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 127 मैचों में 36.54 की औसत से 4020 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 2 शतक और 30 अर्धशतक बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 103 रन रहा है.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा - 6432 रन

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2. सूर्यकुमार यादव - 4020 रन

3. कीरोन पोलार्ड - 3915 रन

4. अंबाती रायडू - 2635 रन

5. सचिन तेंदुलकर - 2599 रन

सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

बता दें कि सचिन तेंदुलकर भी कभी मुंबई इंडियंस (MI) के लिए अपने करियर में 4000 रन नहीं बना पाए. रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 245 मैचों में कुल 6432 रन बनाए हैं. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित और सूर्यकुमार के बाद कीरोन पोलार्ड, अंबाती रायडू और सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. जहां पोलार्ड ने 2010 से 2022 के बीच मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 211 मैचों में कुल 3915 रन बनाए, वहीं अंबाती रायडू ने 2010 से 2017 के बीच मुंबई की इस फ्रेंचाइजी के लिए 136 T20 मैच खेले और 2635 रन बनाए. तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस के लिए 91 T20 मैचों में 2599 रन बनाकर अपने करियर का समापन किया.

किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा T20 रन

किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट कोहली, जो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने साल 2008 से अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 296 T20 मैच खेले हैं और कुल 9,462 रन बनाए हैं. 

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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