T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर लगा 'सूर्या' ग्रहण! 2025 में कप्तान के ये आंकड़े देख होश उड़ जाएंगे

Suryakumar Yadav T20 Records: साल 2025 में टीम इंडिया पर 'सूर्या' ग्रहण लगा हुआ है. जी हां, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस साल कप्तान का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है. एक समय था जब सूर्यकुमार यादव की चमक से भारतीय टीम का नाम रोशन होता था, लेकिन 2025 में सूर्या के फॉर्म में अंधेरा छाया रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कप्तान का फॉर्म टीम इंडिया मैनेजमेंट के लिए चिंता का सबब बना हुआ है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:59 PM IST
टीम इंडिया पर लगा 'सूर्या' ग्रहण!
Suryakumar Yadav T20 Records: टीम इंडिया फिलहाल दो महीने बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच कटक में खेला जा रहा है. प्रोटियाज कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उम्मीद थी कि कप्तान सूर्यकुमार यादव कटक में रनों की बरसात करेंगे, लेकिन सूर्या सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. 

एशिया कप 2025 में भले ही टीम इंडिया ने ट्रॉफी पर कब्जा किया था, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी सूर्या के बल्ले से रन नहीं निकले थे. इस साल सूर्यकुमार यादव ने अब तक 16 T20I खेले हैं. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि सूर्या ने 2025 में 15.07 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 196 रन बनाए हैं. इस साल उन्होंने एक बार भी 50 रन का आंकड़ा नहीं पार किया है. उनका उच्चतम स्कोर 47 रन है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए टी20 में भी सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का जड़ा और 9 डॉट बॉल खेले.

शुभमन गिल ने भी किया निराश 

सूर्यकुमार यादव के अलावा शुभमन गिल का टी20 फॉर्म भी चिंता का विषय है. गर्दन में इंजरी के बाद वापसी कर रहे गिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I में सिर्फ 4 रन बनाए. उन्हें इस फॉर्मेट में लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं. शुभमन गिल के कारण संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही है, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है.

