मिचेल सैंटनर की धमकी पर सूर्यकुमार यादव का पलटवार, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं? इसका भी दे दिया जवाब

Suryakumar Yadav Press Conference: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच होने वाला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड की चुनौती पर करारा प्रहार किया है. शनिवार को कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने धमकी देते हुए कहा कि कुछ लोगों का दिल तोड़कर अगर हम फाइनल जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. अब सूर्या ने उनके इस बयान पर मजेदार पलटवार किया है.

फाइनल से एक दिन पहले मीडिया के सामने रूबरू होते हुए सूर्यकुमार यादव से जब पूछा गया कि मिचेल सैंटनर ने जो चेतावनी दी है, उसपर आप क्या कहना चाहेंगे तो सूर्या ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, ''सब एक ही तरह की डायलॉग चिपका रहे हैं, कुछ अलग भी तो बोलो.''

फाइनल से पहले सूर्या ने भरी हुंकार

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल की जंग से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मविश्वास से भरे दिखे. ICC टूर्नामेंट में पहली बार कप्तानी करते हुए फाइनल खेलने के सपने पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ''फाइनल में टीम का नेतृत्व करना एक खास एहसास है, दिल में थोड़ी घबराहट होगी. जब दबाव नहीं होता, तब मजा नहीं आता. यह मेरे और मेरे परिवार के लिए भी एक बड़ा अवसर है.''

फाइनल में वरुण चकवर्ती खेलेंगे या नहीं?

भारत के स्टार स्पिनर और इस समय दुनिया के नंबर-1 T20I गेंदबाज वरुण चकवर्ती पर फिलहाल काफी दबाव है. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 4 ओवर में 16.00 की इकोनॉमी रेट से 64 रन लुटाए थे. इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भी वो महंगे साबित हुए थे. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फाइनल में टीम मैनेजमेंट उन्हें खिलाकर रिस्क लेगी या नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा

''हमें चिंता नहीं है, यह एक टीम गेम है. हम इतना नहीं सोचते, हमने मैच जीत लिया है. वह विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं, वह हमारे लिए यही करेंगे. बाकी बदलाव के बारे में हम कल सोचेंगे.''

जाहिर है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की तारीफ और उनका बचाव कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि फाइनल में वरुण को बाहर किया जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि अहम मुकाबले में वो खेलते हैं या प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव की एंट्री होती है.

वरुण चक्रवर्ती से चटकाए हैं 13 विकेट

बता दें कि ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित हुए हैं. पिछले 2-3 मैचों को छोड़ दें तो उन्होंने विरोधी टीमों के नाक में दम जरूर किया है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर ने अब तक 6 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. अगर वो फाइनल में मैदान पर उतरते हैं तो वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं.

