Advertisement
trendingNow13132788
Hindi Newsक्रिकेटमिचेल सैंटनर की धमकी पर सूर्यकुमार यादव का पलटवार, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं? इसका भी दे दिया जवाब

मिचेल सैंटनर की धमकी पर सूर्यकुमार यादव का पलटवार, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं? इसका भी दे दिया जवाब

Suryakumar Yadav Press Conference: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हुंकार भरी है. उन्होंने कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर पर भी करारा प्रहार किया है, जिन्होंने कहा कि वो भारतीय फैंस का दिल तोड़कर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सूर्या ने भरी हुंकार (PHOTO- BCCI)
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सूर्या ने भरी हुंकार (PHOTO- BCCI)

Suryakumar Yadav Press Conference: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच होने वाला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड की चुनौती पर करारा प्रहार किया है. शनिवार को कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने धमकी देते हुए कहा कि कुछ लोगों का दिल तोड़कर अगर हम फाइनल जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. अब सूर्या ने उनके इस बयान पर मजेदार पलटवार किया है.

फाइनल से एक दिन पहले मीडिया के सामने रूबरू होते हुए सूर्यकुमार यादव से जब पूछा गया कि मिचेल सैंटनर ने जो चेतावनी दी है, उसपर आप क्या कहना चाहेंगे तो सूर्या ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, ''सब एक ही तरह की डायलॉग चिपका रहे हैं, कुछ अलग भी तो बोलो.''

फाइनल से पहले सूर्या ने भरी हुंकार

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल की जंग से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मविश्वास से भरे दिखे. ICC टूर्नामेंट में पहली बार कप्तानी करते हुए फाइनल खेलने के सपने पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ''फाइनल में टीम का नेतृत्व करना एक खास एहसास है, दिल में थोड़ी घबराहट होगी. जब दबाव नहीं होता, तब मजा नहीं आता. यह मेरे और मेरे परिवार के लिए भी एक बड़ा अवसर है.''

फाइनल में वरुण चकवर्ती खेलेंगे या नहीं?

भारत के स्टार स्पिनर और इस समय दुनिया के नंबर-1 T20I गेंदबाज वरुण चकवर्ती पर फिलहाल काफी दबाव है. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 4 ओवर में 16.00 की इकोनॉमी रेट से 64 रन लुटाए थे. इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भी वो महंगे साबित हुए थे. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फाइनल में टीम मैनेजमेंट उन्हें खिलाकर रिस्क लेगी या नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा

''हमें चिंता नहीं है, यह एक टीम गेम है. हम इतना नहीं सोचते, हमने मैच जीत लिया है. वह विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं, वह हमारे लिए यही करेंगे. बाकी बदलाव के बारे में हम कल सोचेंगे.''

जाहिर है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की तारीफ और उनका बचाव कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि फाइनल में वरुण को बाहर किया जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि अहम मुकाबले में वो खेलते हैं या प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव की एंट्री होती है.

वरुण चक्रवर्ती से चटकाए हैं 13 विकेट

बता दें कि ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित हुए हैं. पिछले 2-3 मैचों को छोड़ दें तो उन्होंने विरोधी टीमों के नाक में दम जरूर किया है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर ने अब तक 6 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. अगर वो फाइनल में मैदान पर उतरते हैं तो वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: मेरा दिल और दिमाग कह रहा... एबी डिविलियर्स ने तोड़ा इस टीम का दिल, कर दी T20 वर्ल्ड कप 2026 विनर की भविष्यवाणी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

India vs New Zealand

Trending news

CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें