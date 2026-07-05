'अरे अच्छा तो चल रहा है..' टीम इंडिया की लगातार हार के बीच सूर्यकुमार का ये रिएक्शन हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को BCCI और सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से बाहर कर दिया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बना दिया. हालांकि ये दांव अब उल्टा पड़ता जा रहा है. श्रेयस अय्यर ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपने पहले चार T20I मैचों में कोई भी मैच न जीत पाने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज के दौरान जब पत्रकारों ने सूर्यकुमार यादव से कहा कि फैंस उन्हें भारतीय जर्सी में मिस कर रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत सीधा-सादा था.
सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे? अरे, सब बढ़िया चल रहा है', जिससे वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. यह छोटी सी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई फैंस ने इसका क्लिप शेयर किया. श्रेयस अय्यर के नए T20I कप्तान बनने के बाद सूर्यकुमार यादव इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि यह फैसला खिलाड़ियों की फॉर्म और टीम की भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है. टीम में शामिल न किए जाने का मुद्दा भारतीय T20I सेटअप में चर्चा का एक बड़ा विषय रहा है.
कई फैंस का मानना है कि टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव के अनुभव और बैटिंग की कमी खली है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले अभियान में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें इस फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. टीम में जगह न मिलने के बावजूद, 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव किसी भी विवाद से दूर रहे हैं. दौरे से पहले उन्होंने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी थीं और सार्वजनिक रूप से टीम का समर्थन करना जारी रखा है.
सूर्यकुमार यादव के हालिया जवाब से यह भी पता चलता है कि वह इस स्थिति को सहजता से ले रहे हैं और घरेलू क्रिकेट व भविष्य के मौकों पर ध्यान दे रहे हैं. इस बीच, शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने सात विकेट पर 190 रन बनाए. इस मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल डेब्यू किया. वह 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर बने और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा. उनकी पहली पारी 10 गेंदों में 14 रनों पर समाप्त हुई, जिसमें दो छक्के शामिल थे.
अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 43 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई. ईशान किशन ने 40 गेंदों में 49 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए. इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े, जिसके बाद तिलक वर्मा की 11 गेंदों में नाबाद 24 रनों की पारी की बदौलत भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन ने 33 रन देकर तीन विकेट लिए और सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की. इंग्लैंड ने जैकब बेथेल की नाबाद 76 रनों की पारी की बदौलत भारत को चार विकेट से हराया और पांच मैचों की T20I सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. सीरीज के अगले मैच 7 जुलाई (नॉटिंघम), 9 जुलाई (ब्रिस्टल) और 11 जुलाई (साउथेम्प्टन) में खेले जाने हैं.