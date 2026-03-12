'मुझसे गलती हुई, मुझे अफसोस है'...प्लेइंग 11 से किया बाहर तो कप्तान सूर्या से नाराज हो गया था ये खिलाड़ी, कप्तान को मांगनी पड़ी माफी

Suryakumar Yadav: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया चैंपियन रही. जीत का यह सफर तय करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव को कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़े थे. तीसरी बार खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्या ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब उपकप्तान अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया, तो वह टीम मैनेजमेंट से काफी खफा थे. खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के उस अहम मैच में, जहां भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी. सूर्या ने एक ताजा इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है कि एक कप्तान के तौर पर अनुभवी खिलाड़ी को बाहर करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था, जिसके लिए उन्हें बाद में अक्षर से माफी तक मांगनी पड़ी.

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,'वह बहुत नाराज थे और उन्हें होना भी चाहिए था. वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक फ्रेंचाइजी टीम की कप्तानी करते हैं, उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था. मैंने उनसे माफी मांगी. मैंने कहा कि मुझसे गलती हुई और मुझे अफसोस है, लेकिन यह फैसला टीम के हित में लिया गया था.'

भारतीय कप्तान ने यह भी माना कि ऑलराउंडर के साथ यह बातचीत आसान नहीं थी. उन्होंने कहा कि 'यह एक मुश्किल बातचीत थी. लेकिन उन्होंने इसे समझदारी से लिया और अगले दिन हमने इस पर फिर बात की.'

एक हार के बाद अलर्ट हुई भारतीय टीम और खिताब जीता

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली भारी हार को लेकर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वही मैच भारत के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. सूर्या ने बताया कि 'भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच हमारे लिए आंखें खोलने वाला था. मुझे इस टीम पर कभी शक नहीं था, लेकिन उस हार ने हमें और ज्यादा सतर्क कर दिया. उसके बाद वापसी का कोई विकल्प नहीं था. हमारे लिए जिम्बाब्वे का मैच प्री-क्वार्टर फाइनल जैसा था. वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला क्वार्टर फाइनल की तरह था. फिर सेमीफाइनल और फाइनल. हमें हर मैच नॉकआउट की तरह खेलना था.'

अक्षर पटेल ने 9 में से 2 मैच बेंच पर बिताए

टी20 विश्व कप 2026 में अक्षर पटेल बढ़िया फॉर्म में थे. ग्रुप स्टेज के पहले तीन मैचों में उन्होंने 2-2 विकेट निकाले थे. अक्षर कुल 9 में से 2 मैचों में बाहर रहे. उनकी गैरमौजूदगी में भारत को सुपर 8 के पहले मैच में अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के चलते कप्तान सूर्या के अक्षर पटेल को ड्रॉप करने के फैसले की कड़ी आलोचना भी हुई थी. हालांकि दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत ने शानदार वापसी की और सुपर-8 के बाकी मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया. इसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

