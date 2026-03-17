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Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक थे दावेदार, फिर अचानक सूर्या कैसे बने T20I के कप्तान? गंभीर नहीं इस धुरंधर ने बनाया था मास्टरप्लान

हार्दिक थे दावेदार, फिर अचानक सूर्या कैसे बने T20I के कप्तान? गंभीर नहीं इस धुरंधर ने बनाया था मास्टरप्लान

Suryakumar Yadav on Captaincy: जब रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद T20I फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी, तब हार्दिक पांड्या कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे थे. हालांकि, अचानक सूर्यकुमार यादव को कप्तान बना दिया गया. ये फैसला कब और किसके कहने पर लिया गया? सूर्या ने पहली बार खुलासा किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:23 AM IST
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हार्दिक थे दावेदार, फिर अचानक सूर्या कैसे बने कप्तान? (PHOTO- BCCI)
हार्दिक थे दावेदार, फिर अचानक सूर्या कैसे बने कप्तान? (PHOTO- BCCI)

Suryakumar Yadav on Captaincy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा खुलासा किया है. जब 2024 में भारतीय टीम T20 विश्व चैंपियन बनी थी तब रोहित शर्मा कप्तान थे. वहीं, हार्दिक पांड्या उपकप्तानी का जिम्मा संभाल रहे थे. जब हिटमैन ने रिटायरमेंट की घोषणा की, तब हार्दिक उनके पोस्ट को संभालने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. रोहित की अनुपस्थिति में स्टार ऑलराउंडर ने टीम का नेतृत्व भी किया था. हालांकि, अचानक उन्हें दरकिनार कर सूर्यकुमार यादव को भारत का T20I कप्तान नियुक्त कर दिया गया.

सूर्यकुमार यादव ने अब अंदर की कहानी पर से पर्दा उठाते हुए बताया है कि उन्हें कप्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा और कैसे अचानक हार्दिक रेस में पीछे रह गए. एक इंटरव्यू में सूर्या ने उन परिस्थितियों का खुलासा किया है, जिनके बारे में उन्हें पता चला कि रोहित शर्मा के संन्यास के बाद उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कमान संभालनी होगी.

सूर्यकुमार यादव के कप्तान बनने की इनसाइड स्टोरी

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जब इस फैसले की घोषणा हुई, तो कई लोगों को झटका लगा क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उस समय कप्तानी की रेस में सबसे आगे थे. टी20 विश्व कप 2024 में हार्दिक भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे और फाइनल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत को आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने में मदद की. इसके अलावा उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस आईपीएल में चैंपियन भी बनी थी. हार्दिक के शानदार प्रदर्शन के बावजूद, उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान नहीं बनाया गया, बल्कि यह जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव को सौंप दी गई.

सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि टी20 विश्व कप जीत के बाद भारत की पहली द्विपक्षीय श्रृंखला से कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव जय शाह ने उन्हें यह खबर दी थी.

सूर्या ने बताया, ''तो हमने सीरीज से पहले कुछ दिन इंतजार किया. फिर एक बार जय भाई, जो उस समय बीसीसीआई के सचिव थे, ने श्रीलंका सीरीज से तीन-चार दिन पहले मुझे फोन किया. मुझे लगता है कि हम श्रीलंका जा रहे थे.''

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि यह निर्णय उस समय के नेतृत्व समूह, रोहित शर्मा, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और तत्कालीन मुख्य कोच राहुल द्रविड़ द्वारा प्रभावित था. उन्होंने बताया, ''उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि वे मुझे आगे चलकर टी20 टीम का कप्तान बना रहे हैं. लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि उस समय रोहित भाई और अजीत भाई मिलकर यह सब योजना बना रहे थे.''

रोहित शर्मा ने बनाया था मास्टरप्लान!

सूर्या ने बताया कि गौतम भाई बाद में आए. रोहित शर्मा और अगरकर ने तत्कालीन कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जय भाई से इस बारे में चर्चा की. तब उन्होंने फैसला किया कि आगे चलकर भारत की कप्तानी मुझे ही करनी चाहिए.

लीडरशिप ग्रुप से हटाए गए हार्दिक पांड्या 

सूर्यकुमार यादव के कप्तान बनने ही हार्दिक पांड्या को उपकप्तान की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया. पहले शुभमन गिल सूर्या के डेप्यूटी बने और बाद में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तानी मिली. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए एक बेहद सफल टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिनका जीत का प्रतिशत 80% से अधिक है. मार्च 2026 तक, उन्होंने भारत की कप्तानी करते हुए 52 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें से 40 में जीत हासिल की है और केवल आठ में हार का सामना किया है. कुछ मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय श्रृंखला जीत शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: इसलिए तो सबसे अलग हैं धोनी... 14.20 करोड़ में बिके युवा खिलाड़ी को दी ऐसी सलाह, मान ली तो जिंदगी सेट हो जाएगी!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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