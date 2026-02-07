Advertisement
trendingNow13101764
Hindi Newsक्रिकेट77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद घबरा गए थे सूर्या? अमेरिका को हराने के बाद खोला राज, ये था गंभीर का मास्टरप्लान

77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद घबरा गए थे सूर्या? अमेरिका को हराने के बाद खोला राज, ये था गंभीर का मास्टरप्लान

India vs USA: अमेरिका के खिलाफ मिली जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव मेन हीरो रहे. भारत ने महज 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. वानखेड़े स्टेडियम में खामोशी छा गई थी. ऐसा लगा कि 140 का स्कोर भी मुश्किल से पार होगा, लेकिन सूर्या के इरादे कुछ और थे. उन्होंने आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ी और भारत को 161 रनों तक पहुंचा दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद घबरा गए थे सूर्या?
77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद घबरा गए थे सूर्या?

India vs USA: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ की है. अमेरिका के खिलाफ मैच में भले ही कुछ देर के लिए भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हुई थी, लेकिन स्टार बल्लेबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्ले की चमक दिखाकर अमेरिकी गेंदबाजों को तहस-नहस कर दिया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच को भारत ने 29 रनों से जीत लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 161 रन बनाए थे. इसके जवाब में USA की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 132 रन बना सकी.

अमेरिका के खिलाफ मिली जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव मेन हीरो रहे. भारत ने महज 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. वानखेड़े स्टेडियम में खामोशी छा गई थी. ऐसा लगा कि 140 का स्कोर भी मुश्किल से पार होगा, लेकिन सूर्या के इरादे कुछ और थे. उन्होंने आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ी और भारत को 161 रनों तक पहुंचा दिया.

सूर्यकुमार यादव ने खोला बड़ा राज

Add Zee News as a Preferred Source

49 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेलने वाले सूर्यकुमार यादव को 'प्लेयर ऑफ द जीत के मैच' चुना गया. जीत के बाद वो बल्लेबाजों के प्रदर्शन से थोड़े नाराज भी दिखे और आने वाले मैचों में समझदारी दिखाने की सलाह दी. जब उनसे पूछा गया कि 77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद वो क्या सोच रहे थे तो भारतीय कप्तान ने मजेदार जवाब दिया.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''77/6 के स्कोर पर हमारी जो स्थिति थी, उस समय हम पर कितना दबाव था, यह सिर्फ मैं ही बता सकता हूं. हालांकि, मुझे खुद पर विश्वास था क्योंकि मैंने वानखेड़े और मुंबई के अलग-अलग मैदानों पर बहुत खेला है. प्लान यही था कि कोई एक बल्लेबाज अंत तक खेले. ड्रिंक ब्रेक के दौरान गौती भाई (गौतम गंभीर) ने भी मुझसे यही कहा कि आखिरी ओवर तक लेकर जाओ, मुझे पता है कि तुम रह गए तो रनों की स्पीड मैनेज हो जाएगी.''

इस जीत में भी सीख है

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि इस जीत में भी बड़ी सीख है. हमारे बल्लेबाज निश्चित तौर पर थोड़ी समझदारी से खेल सकते थे. उम्मीद है वो सीखेंगे और अगले मैच से पहले हमारे पास 5 दिन का समय है. हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

ये भी पढ़ें: सूर्या के तूफान में बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड स्वाहा... अमेरिका की पिटाई कर तोड़ा पाकिस्तान का घमंड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IND vs USA

Trending news

20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...