टी20 से पहले वनडे में खेलेंगे सूर्यकुमार यादव-शिवम दुबे! शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में बरसाएंगे चौके-छक्के

Vijay Hazare Trophy 2025: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को तैयार हो गए हैं. देश में 50 ओवरों का यह घरेलू टूर्नामेंट 24 दिसंबर को शुरू होने वाला है. दोनों ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को बताया है कि वे 6 और 8 जनवरी को मुंबई के लिए दो मैच खेलेंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:21 AM IST
Vijay Hazare Trophy 2025: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को तैयार हो गए हैं. देश में 50 ओवरों का यह घरेलू टूर्नामेंट 24 दिसंबर को शुरू होने वाला है. दोनों ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को बताया है कि वे 6 और 8 जनवरी को मुंबई के लिए दो मैच खेलेंगे. मुंबई 24 दिसंबर से जयपुर में अपने 50 ओवर के लीग मैच खेलेगी और बुधवार को सिक्किम के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी.

इन टीमों के खिलाफ खेलेंगे सूर्या और शिवम

सूर्या और शिवम दुबे ने 6 और 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए अपनी उपलब्धता कन्फर्म की है. MCA के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "सूर्या और शिवम दुबे ने हमें बताया है कि वे 6 और 8 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी के दो मैच खेलेंगे. उनके नाम मुंबई टीम में जोड़े जाएंगे. जहां तक ​​रोहित शर्मा की बात है, वह अभी दो लीग मैच खेलेंगे.''

कम से कम मैच खेलने का निर्देश

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से सीरीज जीतने वाले सभी टी20 खिलाड़ियों को को कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के लिए कहा गया है. BCCI ने सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को इस बारे में बता दिया है. कुछ महीने पहले सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने प्लेयर्स को जब भी उपलब्ध हों, घरेलू क्रिकेट में खेलने की जरूरत बताई थी.

टी20 टीम को एक महीने का ब्रेक

भारत की टी20 टीम को 21 जनवरी को न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज के ओपनिंग मुकाबले के लिए नागपुर पहुंचने से पहले एक महीने से भी कम का ब्रेक मिलेगा. टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए यह आखिरी सीरीज होगी. भारत टू्र्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ करेगा. उसकी नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने पर है.

शार्दुल के साथ जयपुर पहुंचे रोहित

रिपोर्टों के अनुसार, दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा सोमवार को जयपुर पहुंच गए हैं. वह मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर के साथ वहां पहुंचे. यह संभावना है कि वह मंगलवार को मुंबई के अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे. मुंबई अपने पहले दो मैच 24 दिसंबर को सिक्किम और 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ जयपुर में खेलेगी.

