विराट के 'जिगरी' से मांगी मदद, क्या है सूर्या का अगला मिशन?, जिसके लिए AB de Villiers से हर हाल में मिलना चाहते हैं SKY

Suryakumar Yadav: टी20 क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्हें टी20 में भारत का मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक मैच विनर हैं, जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन इस स्टार को एक बड़ा मलाल है. वो उसे ठीक करना चाहता है और इसके लिए सूर्या ने विराट कोहली के जिगरी दोस्त एबी डिविलियर्स से मदद मांगी है. सूर्या ने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कह दिया कि 'प्लीज मेरी मदद करें.' अब सवाल ये है सूर्या किस मिशन के तहत एबी से मदद मांग रहे हैं. उनका क्या प्लान हैं? आइए जानते हैं...

दरअसल, इसमें कोई शक नहीं हैं कि सूर्यकुमार यादव टैलेंटेड बल्लेबाज हैं. टी20 में तो उनके आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं, लेकिन जिस चीज का सूर्या को मलाल है वो वनडे फॉर्मेट में उनका खराब प्रदर्शन है. जिसे वो हर हाल में ठीक करना चाहते हैं. फिलहाल सूर्या वनडे टीम से बाहर हैं और उनका नया मिशन यही है कि कैसे भी एकदिवसीय फॉर्मेट में वापसी करना. इसके लिए उन्हें साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स से हेल्प मांगी है. एबी ने टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में कमाल किया है. उनके आंकड़े जबरदस्त हैं. दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने दोनों फॉर्मेट में खूब रन बटोरे थे. एबी ने अपने करियर के 228 वनडे मैचों में 9,577 रन बनाए हैं. इसमें 25 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं.

सूर्या ने स्वीकार किया सच

सूर्यकुमार यादव ने माना कि वो अभी तक वनडे टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने अपनी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की. सूर्या ने स्वीकार किया कि खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें बाहर होने पड़ा. अब वो वनडे टीम में वापसी करने के लिए साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स से हर हाल में मिलना चाहते हैं. उन्हें उम्मीद है कि दोनों फॉर्मेट में महारत रखने वाले एबी की सलाह उनके काम आ सकती है.

एबी डिविलियर्स से मिलकर क्या पूछेंगे सूर्या?

विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने खुलकर बात की. सूर्या ने माना कि उन्होंने अक्सर वनडे को T20 क्रिकेट के समान मानसिकता के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके. सूर्या ने बताया 'अगर मैं एबी डिविलियर्स से जल्द ही मिलता हूं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने T20I और वनडे में संतुलन कैसे बनाया? मुझे लगता था कि वनडे T20I की तरह खेले जा सकते हैं.' प्लीज मेरी मदद करें- सूर्यकुमार यादव

एबी डिविलियर्स से मदद मांगते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा 'एबी, अगर आप सुन रहे हैं, तो प्लीज जल्द ही संपर्क करें. मेरे सामने तीन या चार महत्वपूर्ण साल हैं और मैं वनडे क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हूं. प्लीज मेरी मदद करें. मैं दोनों फॉर्मेट के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा हूं.'

सूर्यकुमार यादव ने कब खेला था आखिरी वनडे?

अगर हम सूर्यकुमार यादव के वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्हें अब तक 35 मैच खेलने का मौका मिला, जिनमें 25.76 की औसत से सिर्फ 736 रन बनाए हैं. सूर्या सिर्फ 4 फिफ्टी जमा पाए हैं. पिछले 2 साल से वो वनडे टीम से बाहर हैं. उन्होंने भारत के लिए आखिरी मुकाबला साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में खेला था, जो फाइनल था. उसमें टीम इंडिया के लिए उन्होंने सिर्फ 18 रन किए थे.

