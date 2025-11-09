Suryakumar Yadav जैसा कोई नहीं....T20 में छा गए SKY, इस अजेय रिकॉर्ड से दुनिया को चौंकाया

Suryakumar Yadav T20I Captaincy Record: जब से सूर्यकुमार यादव कप्तान बने हैं, तब से टी20 में टीम इंडिया ने सीरीज नहीं गंवाई. सूर्या की कप्तानी का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि वो सीरीज और टूर्नामेंट के मामले में अब तक अजेय हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया की टी-20 फॉर्मेट में जीत का सिलसिला लगातार जारी है. हाल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 से हराया. कप्तान सूर्या की अगुवाई में भारतीय टीम अब तक कुल 8 टी-20 सीरीज खेल चुकी है. इनमें से 7 सीरीज भारत ने जीतीं, जबकि 1 सीरीज ड्रॉ रही. यानी अब तक कोई भी टीम सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत से टी-20 सीरीज नहीं जीत पाई है.

34 में से 27 मैच जीते

कुल मैचों की बात करें तो सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने 34 टी-20 मैच खेले. इनमें से 25 जीते और सिर्फ 5 मैच हारे. 2 मैच टाई रहे, लेकिन सुपर ओवर में दोनों ही बार भारत ने जीत दर्ज की. इस तरह कुल मिलाकर 34 में से 27 मुकाबले भारत के नाम रहे. यह रिकॉर्ड बताता है कि सूर्यकुमार सिर्फ धमाकेदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहद सफल कप्तान भी साबित हो रहे हैं. यह अपने आप में एक खास रिकॉर्ड है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेली गई टी20 सीरीज और उनका रिजल्ट

1. भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2023- यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी.

2. ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा 2023- भारत ने 4-1 से सीरीज पर कब्जा किया था.

3. भारत का श्रीलंका दौरा 2024- टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी.

4. भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2024- भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी.

5. बांग्लादेश का भारत दौरा 2025- टीम इंडिया ने 3-0 से बाजी मारी थी.

6. इंग्लैंड का भारत दौरा 2024- भारत ने 4-1 से सीरीज जीती थी.

7. T20 एशिया कप 2025- एशिया कप में भारत ने 7 मैच खेले और सभी जीते.

8. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025- भारत ने 5 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

इन टीमों का किया क्लीन स्वीप

सूर्या की कप्तानी में भारत ने अब तक 5 बाइलेटरल टी20 सीरीज खेली और सभी जीतीं. स्काई की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंक को मात दी. इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को क्लीन स्वीप भी किया है. सूर्या का विनिंग परसेंटेज 80 के करीब है.

