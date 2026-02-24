विंडीज के ढर्रे पर चलेगी सूर्या एंड कंपनी.. पहले ही थरथराने लगे जिम्बाब्वे के कोच, कहा- वे पीछे नहीं..

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज ने सुपर-8 के अपने पहले ही मैच में तबाही मचा डाली. टीम ने 254 रन का पहाड़ खड़ा किया और जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंद डाला. ग्रुप में पहला मुकाबला हारने वाली टीम इंडिया की स्थिति ऐसी ही है कि उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में बड़ी जीत की दरकार रहेगी. ऐसे में अगर पहले बैटिंग आती है तो बड़ा टोटल खड़ा करना होगा. भारतीय टीम विंडीज के ढर्रे पर ही चलेगी, ये हम नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के कोच जस्टिन सिमंस की भविष्यवाणी है.

जिम्बाब्वे की टीम मेजबान टीम इंडिया का सामना चेन्नई में 26 फरवरी को करेगी. जिम्बाब्वे के हेड कोच सिमंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया की तरफ से उन्हें वेस्टइंडीज की तरह ही जोरदार जवाब मिलेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि उनके खिलाड़ियों को सोमवार को हुए मैच में भी वैसी ही हार के लिए तैयार रहना होगा. विंडीज से 107 रन की करारी हार के बाद जिम्बाब्वे के कॉन्फिडेंस को बड़ा झटका लगा और टीम की टैक्टिकल वीकनेस जगजाहिर हो चुकी है.

क्या बोले जिम्बाब्वे के हेड कोच?

जिम्बाब्वे के कोच ने कहा, 'हम जानते हैं कि भारत कैसा खेलेगा और यह काफी हद तक वैसा ही होगा जैसा वेस्ट इंडीज ने अपनी पारी को खेला था. वे पीछे नहीं हटेंगे. हम इस मामले में थोड़े और स्मार्ट हो सकते हैं. चेन्नई का मैदान थोड़ा बड़ा होगा और शायद इस मामले में वहां थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी.' चेन्नई के हालात अहम भूमिका निभा सकते हैं. पारंपरिक रूप से धीमे गेंदबाजों की मदद करने के लिए जानी जाने वाली इस पिच पर बेहतर पेस और बाउंस मिला है. यह जिम्बाब्वे के पेस-ऑफ स्पेशलिस्ट जैसे सिकंदर रज़ा और ब्लेसिंग मुज़राबानी को चुनौती दे सकता है.\

भारत का रन-रेट बेहद खराब

सुपर-8 के पहले मैच में 76 रन की हार झेलने के बाद टीम इंडिया का रन रेट बेहद खराब है. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. यदि भारतीय टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छे अंतर से जीत जाती है तो ही सेमीफाइनल का रास्ता टीम के लिए साफ हो सकता है. हालांकि, भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की हार की दुआ भी करनी होगी.