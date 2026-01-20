ये जंगल में कहां पहुंच गई सूर्या सेना? टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन, ईशान किशन और रिंकू सिंह ने उड़ाया गर्दा

Advertisement
Suryakumar Yadav Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है. कीवियों के खिलाफ सीरीज का आयोजन 21 से 31 जनवरी तक खेली जाएगी. उसके बाद भारत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलेगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:25 PM IST
Suryakumar Yadav Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है. कीवियों के खिलाफ सीरीज का आयोजन 21 से 31 जनवरी तक खेली जाएगी. उसके बाद भारत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलेगा. आगामी व्यस्त शेड्यूल से पहले सूर्या की सेना ने खुद तो तरोताजा करने के लिए जंगल सफारी का लुत्फ उठाया.

सूर्या के साथ गए ये खिलाड़ी

कप्तान सूर्यकुमार भारतीय टीम के चार अन्य सदस्यों के साथ सोमवार को पेंच टाइगर रिज़र्व में जंगल सफारी पर गए. उनके साथ विकेटकीपर संजू सैमसन और ईशान किशन, बल्लेबाज रिंकू सिंह और स्पिनर रवि बिश्नोई सफारी का हिस्सा थे. यह दौरा एक निजी सैर थी और यह रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच नागपुर में खेला जाएगा.

रात भर कहां रहे प्लेयर्स?

टीम इंडिया के खिलाड़ी नागपुर जाने से पहले सिवनी में रुके. पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर जे देवा प्रसाद ने बताया कि खिलाड़ी शनिवार रात को सिवनी पहुंचे और एक स्थानीय रिजॉर्ट में रुके. सोमवार सुबह जंगल सफारी पूरी करने के बाद सभी सीरीज की तैयारी के लिए दोपहर के आसपास नागपुर के लिए रवाना हो गए. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, क्रिकेटरों ने सफारी के दौरान तेंदुए और अन्य वन्यजीव देखे, लेकिन बाघ नहीं देखा. खिलाड़ियों ने खुली जीपों में रिजर्व का दौरा किया. उन्होंने प्रशंसकों से बातचीत की, तस्वीरें खिंचवाईं और आगंतुकों से शुभकामनाएं स्वीकार कीं.

सूर्यकुमार को मिला खास तोहफा

वन्यजीव फोटोग्राफर रितुराज राही जायसवाल ने बताया कि जब खिलाड़ी नागपुर लौटे, तो उन्होंने सूर्यकुमार यादव को एक सालाना कैलेंडर भेंट किया, जिसमें पेंच रिजर्व के बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों की तस्वीरें थीं. पेंच का दौरा करने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जंगल सफारी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

 

 

सूर्या से पहले सचिन ने किया था दौरा

एक अधिकारी ने बताया कि सूर्यकुमार यादव पहले 15 फरवरी, 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व का दौरा कर चुके हैं. बल्लेबाजी के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी 2023 में अपने परिवार के साथ इस प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया था. पेंच अपने समृद्ध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें बाघ, तेंदुए, चीतल और स्लॉथ भालू शामिल हैं.

