Video: सूर्यकुमार से हार्दिक पांड्या तक... हेड कोच के घर अचानक पहुंची पूरी टीम इंडिया, गौतम गंभीर ने यूं किया वेलकम

Video: सूर्यकुमार से हार्दिक पांड्या तक... हेड कोच के घर अचानक पहुंची पूरी टीम इंडिया, गौतम गंभीर ने यूं किया वेलकम

T20 World Cup 2026: भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार (8 फरवरी) को अपने दिल्ली वाले घर पर टीम और कुछ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों को डिनर पर बुलाया. मेन इन ब्लू 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के लिए राजधानी में हैं. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:48 AM IST
Video: सूर्यकुमार से हार्दिक पांड्या तक... हेड कोच के घर अचानक पहुंची पूरी टीम इंडिया, गौतम गंभीर ने यूं किया वेलकम

T20 World Cup 2026: भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार (8 फरवरी) को अपने दिल्ली वाले घर पर टीम और कुछ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों को डिनर पर बुलाया. मेन इन ब्लू 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के लिए राजधानी में हैं. गंभीर के घर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सहित कई सुपरस्टार खिलाड़ियों को देखा गया.

गंभीर फैमिल ने किया टीम का स्वागत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीम बस से आती हुई दिख रही है. गंभीर, उनकी पत्नी नताशा जैन और उनकी बेटियां आजीन और अनाइजा भी सबका स्वागत करत हुई नजर आईं. एक और वीडियो में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी राजेंद्र नगर वाले घर पर आते हुए दिखे. गंभीर ने दिल्ली के लिए क्रिकेट खेला है और यहां राजनीति में भी काम किया है. दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा टीम का कोई भी खिलाड़ी इस शहर का नहीं है.

ये भी पढ़ें: ​आज टी20 वर्ल्ड कप में 3 मैच... पहली बार खेलेगा इटली, डेवाल्ड ब्रेविस-सिकंदर रजा की टीम भी उतरेगी, देखें शेड्यूल

पहले मैच में मिली टीम इंडिया को जीत

टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका को 29 रनों से हराने के बाद टीम का हौसला बुलंद होगा, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार पारी का अहम योगदान था. बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक की अनुशासित गेंदबाजी ने मुश्किल में डाल दिया और टीम 77 रन पर छह विकेट गंवा चुकी थी. फिर सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला, धैर्य के साथ खेलते हुए आखिर में तेजी से रन बनाए और 84 रन बनाकर नाबाद रहे. इससे भारत का स्कोर 161 रन पर नौ विकेट तक पहुंचा. जवाब में सिराज की धारदार गेंदबाजी ने अमेरिका को शुरुआती झटके दिए. वह 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सका.

 

 

ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान मैच पर आज हो जाएगा अंतिम फैसला? ICC के सामने फिर पलटी मारने वाला है PCB, BCCI का आया बड़ा बयान

12 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऑप्शनल नेट सेशन प्लान किया था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया. टीम के पास मैच की तैयारी के लिए तीन और दिन हैं. भारत और नामीबिया के बीच यह मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा. टीम इंडिया अंक तालिका में एक मैच में 2 अंक के साथ पहले स्थान पर है. उसका नेट रनरेट +1.450 का रहा है.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

T20 World Cup, T20 World Cup 2026, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Team India, gautam gambhir

