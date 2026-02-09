Video: सूर्यकुमार से हार्दिक पांड्या तक... हेड कोच के घर अचानक पहुंची पूरी टीम इंडिया, गौतम गंभीर ने यूं किया वेलकम

T20 World Cup 2026: भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार (8 फरवरी) को अपने दिल्ली वाले घर पर टीम और कुछ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों को डिनर पर बुलाया. मेन इन ब्लू 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के लिए राजधानी में हैं. गंभीर के घर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सहित कई सुपरस्टार खिलाड़ियों को देखा गया.

गंभीर फैमिल ने किया टीम का स्वागत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीम बस से आती हुई दिख रही है. गंभीर, उनकी पत्नी नताशा जैन और उनकी बेटियां आजीन और अनाइजा भी सबका स्वागत करत हुई नजर आईं. एक और वीडियो में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी राजेंद्र नगर वाले घर पर आते हुए दिखे. गंभीर ने दिल्ली के लिए क्रिकेट खेला है और यहां राजनीति में भी काम किया है. दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा टीम का कोई भी खिलाड़ी इस शहर का नहीं है.

पहले मैच में मिली टीम इंडिया को जीत

टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका को 29 रनों से हराने के बाद टीम का हौसला बुलंद होगा, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार पारी का अहम योगदान था. बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक की अनुशासित गेंदबाजी ने मुश्किल में डाल दिया और टीम 77 रन पर छह विकेट गंवा चुकी थी. फिर सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला, धैर्य के साथ खेलते हुए आखिर में तेजी से रन बनाए और 84 रन बनाकर नाबाद रहे. इससे भारत का स्कोर 161 रन पर नौ विकेट तक पहुंचा. जवाब में सिराज की धारदार गेंदबाजी ने अमेरिका को शुरुआती झटके दिए. वह 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सका.

12 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऑप्शनल नेट सेशन प्लान किया था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया. टीम के पास मैच की तैयारी के लिए तीन और दिन हैं. भारत और नामीबिया के बीच यह मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा. टीम इंडिया अंक तालिका में एक मैच में 2 अंक के साथ पहले स्थान पर है. उसका नेट रनरेट +1.450 का रहा है.