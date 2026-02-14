Advertisement
trendingNow13109811
Hindi Newsक्रिकेटअचानक उस्मान तारिक बन सूर्या ने उड़ाए पाक के होश! कोलंबो में टीम इंडिया की स्पेशल प्रैक्टिस का VIDEO वायरल

अचानक उस्मान तारिक बन सूर्या ने उड़ाए पाक के होश! कोलंबो में टीम इंडिया की 'स्पेशल' प्रैक्टिस का VIDEO वायरल

India vs Pakistan: सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस्मान तारिक 'आउट ऑफ सिलेबस' जैसे प्रश्न हैं, लेकिन हम तैयार हैं और उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी खेमे में हलचल मचनी तय है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक उस्मान तारिक बन सूर्या ने उड़ाए पाक के होश! कोलंबो में टीम इंडिया की 'स्पेशल' प्रैक्टिस का VIDEO वायरल

Team India Preparation For Usman Tariq: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ घंटे बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होना है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है. अहम मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों के जवाब दिए. उन्होंने सलमान अली आगा के ट्रंप कार्ड यानी उस्मान तारिक से निपटने का प्लान भी बता दिया.

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस्मान तारिक 'आउट ऑफ सिलेबस' जैसे प्रश्न हैं, लेकिन हम तैयार हैं और उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी खेमे में हलचल मचनी तय है.

सूर्या का उस्मान तारिक वाला अवतार

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाक मैच से पहले आईसीसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन के इस वीडियो में कप्तान सूर्यकुमार यादव ठीक उस्मान तारिक के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं. बॉलिंग क्रीज के पास आकर वो कुछ सेकेंड के लिए रुके (जैसा कि उस्मान तारिक करते हैं) और फिर गेंद डाली, वहीं अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते दिखे. ये वीडियो देखकर ये तो साफ हो गया है कि भले ही उस्मान तारिक पहली बार भारत के सामने होंगे, लेकिन उनकी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाज ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नेट्स पर उनके लिए जमकर प्रैक्टिस की है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?

15 फरवरी को होने वाले महामुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव काफी रिलैक्स दिखे. उन्होंने ज्यादातर सवालों का जवाब हंसते हुए दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने पाक कप्तान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम जरूर कल अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे. वहीं, पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, खाइए और सो जाइए, इसपर से सस्पेंस कल मैच के बाद खत्म होगा.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं. पहले उन्होंने अमेरिका को हराया और फिर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया को पटखनी दी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद 18 फरवरी को अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK Weather: नहीं हो पाएगी भारत-पाकिस्तान की जंग? बारिश बन सकती है विलेन, जानें कोलंबो में कैसा है मौसम

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन