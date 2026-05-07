IPL के बीच सूर्या को मिली सबसे बड़ी 'ट्रॉफी', पिता बने वर्ल्ड चैंपियन कप्तान, घर आई नन्ही परी

Suryakumar Yadav Devisha Shetty: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया है. इस खुशी के मौके पर क्रिकेट जगत से इस जोड़े और उनके परिवार को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं. सूर्यकुमार और देविशा जुलाई 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. उन्होंने इसी साल मार्च में अपने बेबी शावर का जश्न भी मनाया था. सूर्या की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने भी उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

यह खुशखबरी आईपीएल 2026 के बीच आई है, जहां सूर्यकुमार वर्तमान में मुंबई इंडियंस टीम का अहम हिस्सा हैं. रिपोर्टों के अनुसार, यह स्टार बल्लेबाज इस सप्ताह की शुरुआत में अपने बच्चे के जन्म से जुड़ी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण टीम के साथ रायपुर नहीं गया था और मुंबई में ही रुक गया था.

देविशा का सूर्या के करियर में क्या योगदान रहा?

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले कुछ वर्षों में सूर्या के घरेलू क्रिकेट के नियमित खिलाड़ी से लेकर भारत के सबसे बड़े टी20 सितारों में से एक बनने और अब टी20 कप्तान बनने तक के सफर में देविशा एक निरंतर सहारा बनी रही हैं. सूर्या की कप्तानी में इसी साल भारत ने घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीता था. वह महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद यह ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे कप्तान हैं.

Our just got a little cuter, welcoming Surya and Devisha’s baby girl! #OneFamily pic.twitter.com/V2VjmMzG6C — Mumbai Indians (@mipaltan) May 7, 2026

ये भी पढ़ें: क्रिकेट का 'बदनसीब' शहजादा! 99 टेस्ट पर करियर खत्म, आखिरी मैच में शतक नहीं आया काम

क्या आरसीबी के खिलाफ खेलेंगे सूर्या?

मुंबई इंडियंस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए सूर्यकुमार उपलब्ध होंगे या नहीं. बच्चे के जन्म के समय को देखते हुए उनकी टीम में तुरंत वापसी पर अनिश्चितता बनी हुई है. मुंबई की टीम पहले से ही रायपुर में मैच की तैयारी कर रही है. वह अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं.

With giggles, bows, and dreams to unfurl- we welcome our baby girl pic.twitter.com/NlvE2tJdJw — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) May 7, 2026

ये भी पढ़ें: 90 के दशक का वो हैंडसम स्टार, जो डिप्रेशन से लड़ रहा जंग, सचिन के साथ किया था डेब्यू

कौन होगा मुंबई इंडियंस का कप्तान?

नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या के पीठ में खिंचावके कारण बाहर होने के बाद सूर्या ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ पिछले मैच में मुंबई का नेतृत्व किया था. उनकी कप्तानी में मुंबई ने 229 रनों के विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था. अब हार्दिक के अभी भी उबरने की प्रक्रिया में होने और सूर्या के पारिवारिक अवकाश पर होने के कारण मुंबई को आरसीबी के खिलाफ एक नए स्टैंड-इन कप्तान की आवश्यकता पड़ सकती है. माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस भूमिका को निभा सकते हैं.