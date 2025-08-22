धनश्री के सपोर्ट में सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा, किया ऐसा पोस्ट; हर कोई रह गया हैरान
डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का इस साल की शुरुआत में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक हो गया था. यह वाकया काफी चर्चा में रहा. अब एक बार फिर धनश्री वर्मा चर्चा में हैं. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:43 PM IST
डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का इस साल की शुरुआत में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक हो गया था. यह वाकया काफी चर्चा में रहा. अब एक बार फिर धनश्री वर्मा चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में धनश्री ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में अपनी शादी टूटने के बारे में खुलकर बात की. उनके इस पॉडकास्ट को देखने के बाद धनश्री को भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी का साथ मिला है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर धनश्री के लिए एक स्टोरी पोस्ट की.

सूर्यकुमार की पत्नी ने क्या लिखा?

धनश्री और देविशा अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों के दौरान साथ देखी जाती हैं. उनकी दोस्ती मैदान के बाहर भी काफी गहरी है. देविशा ने इंस्टाग्राम पर धनश्री के पॉडकास्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'आपके लिए बहुत सम्मान और प्यार.' यह पोस्ट जल्द ही Reddit पर वायरल हो गई, जहां धनश्री और युजवेंद्र की शादी को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने धनश्री का समर्थन किया तो वहीं, कुछ ने तलाक के बाद युजवेंद्र के व्यवहार की आलोचना की. एक कमेंट में लिखा था, 'अच्छी बात है कि सूर्यकुमार की पत्नी उनके लिए खड़ी हैं. साफ है कि वह हम सबसे ज्यादा जानती हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'तलाक के बाद युजवेंद्र बचकाना व्यवहार कर रहे थे... लेकिन धनाश्री ने इसे अच्छे से संभाला.'

तलाक पर धनश्री का पहला रिएक्शन

इस पॉडकास्ट के जरिए धनश्री ने पहली बार अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की. पॉडकास्ट में धनश्री ने अपने तलाक के भावनात्मक दर्द के बारे में बताया. उन्होंने याद किया कि जिस दिन उनकी कोर्ट में सुनवाई थी, उस दिन युजवेंद्र ने जो टी-शर्ट पहनी थी, वह देखकर वह हैरान रह गईं. उस टी-शर्ट पर लिखा था 'बी योर ओन शुगर डैडी.' धनश्री ने कहा, 'जब वह बाहर निकले तो मैं अंदर रो रही थी. बाद में मैंने उस टी-शर्ट की तस्वीरें ऑनलाइन देखीं. यह मेरे जीवन की कोई छोटी घटना नहीं थी और लोग वैसे भी मुझे ही दोषी ठहराने वाले थे. उस पल मैंने खुद से कहा- अब सब खत्म हो गया है, अब और क्यों रोऊं.' उन्होंने चहल की टी-शर्ट पर लिखी हुई लाइन के संदर्भ में आगे कहा, 'अगर इतना ही था तो मुझे व्हाट्सएप कर देता.'

'मुझे ही व्हाट्सएप कर देता...' 

धनश्री ने युजवेंद्र के इस काम को 'बचकाना' बताया. उन्होंने कहा, 'मैं अपने परिवार के मूल्यों को खराब नहीं करूंगी, न ही उनके. सम्मान बना रहना चाहिए.' अपनी चुप्पी पर बात करते हुए धनाश्री ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग इसका फायदा उठाएं. यह मेरी निजी जिंदगी है. कृपया अब आगे बढ़िए.' बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन मार्च 2025 में चार साल से ज्यादा के बाद उनका तलाक हो गया.

About the Author
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

