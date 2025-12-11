सूर्यकुमार ध्वस्त करेंगे MR 360 का रिकॉर्ड...,विराट-रोहित फेहरिस्त में जुड़ेगा नाम, दूसरे टी20 में मचेगा कोहराम!

Ind vs Sa T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के मल्लनपुर स्टेडियम में 7 बजे से दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के भारी अंतर से मात दी थी. आज एक बार फिर दोनों टीमें मैदान में आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना के इरादे से मैदान पर होगी. वहीं, कप्तान एडेन मार्कम की अगुवाई वाली टीम जीत से खाता खोलने के फिराक में होगी. दोनों ही टीमों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. आज के मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित करने का मौका है. वह ऐसा करते ही दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड चकना चूर कर देंगे.

रच सकते हैं इतिहास

गौरतलब है कि भारतीय टी2 कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरा करने का जबरदस्त मौका है.फिलहाल उन्हें ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए 47 रनों की दरकार है. बता दें कि उनके नाम टी20 क्रिकेट में अभी तक 343 मैचों की 317 पारियों में 8953 रन बनाने का रिकॉर्ड है. वह अगर आज पचासा ठोक देते हैं, तो टी20 में 9000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

तोड़ सकते हैं डिविलियर्स का रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 क्रिकेट में 170 कैच लपकने का कारनामा किया है. वहीं, डिविलियर्स के नाम पर भी इतने ही कैच हैं. अगर सूर्यकुमार आज के मैच में 1 भी कैच लपक लेते हैं, तो वह सबसे ज्यादा कैच लपकने के मामले में एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

टॉप 5 भारतीय खिलाड़ी

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की फेहरिस्त में नंबर 1 भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. उन्होंने टी20 में 13543 रन बनाए हैं, दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है उन्होंने 12248 रन बनाए हैं, तीसरे नंबर पर भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम है उन्होंने 9797 रन बनाए हैं. वहीं, सूर्यकुमार यादव चौथे पायदान पर हैं उन्होंने 8953 रन बनाए हैं,पांचवें और आखिरी पायदान पर सुरेश रैना का नाम है उन्होंने 8624 रन बनाए हैं.

खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान

सूर्यकुमार यादव के पास आज के मैच में जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित करने का बड़ा मौका है. पिछले कुछ मैचों में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने लगातार निराश किया है और उनका टी20 स्ट्राइक रेट भी खराब होता जा रहा है. पिछले मैच में भी वह केल 12 रन बना सके थे. उनके बल्ले से आखिरी बार अर्धशतक अक्टूबर 2024 को आया था यानी 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनका बल्ला शांत है. ऐसे में सूर्यकुमार अगर आज 50 रनों के आसपास भी बनाते हैं, तो वह एक नायाब रिकॉर्ड स्थापित कर लेंगे.