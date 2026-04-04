IPL 2026 के बीच बदल गया मुंबई इंडियंस का कप्तान, सूर्या को मिली कमान, क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या? जाने वजह

Delhi Capitals vs Mumbai Indians: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस अपने रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या के बिना उतरेगी. इस मैच में सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सूर्या ने टॉस पर अपडेट देते हुए बताया कि हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है.

हार्दिक पांड्या के बारे में जानकारी देते हुए सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आज के मैच के लिए फिट नहीं हैं. उनकी जगह मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी.

हार्दिक पांड्या की जगह दीपक चाहर को मौका

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस को स्टार ऑलराउंडर और रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या की कमी खल सकती है. प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह तेज गेंदबाज दीपक चाहर को शामिल किया गया है. वहीं, सूर्या ने टॉस के दौरान बताया कि न्यूजीलैंड के स्टार पेसर ट्रेंट बोल्ट भी आज का मैच नहीं खेलेंगे और उनकी जगह साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को मौका मिला है. मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर की छुट्टी हो गई है और न्यूजीलैंड के T20I कप्तान मिचेल सैंटनर की एंट्री हुई है.

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बता दें कि दोनों टीमों ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की थी. मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को चारों खाने चित्त किया, जबकि अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पटखनी दी थी. इस मुकाबले में दिल्ली ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

DC vs MI: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (WK), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (C), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह.

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