दिलदार कप्तान निकले सूर्यकुमार! अंपायर ने बल्लेबाज को दिया आउट, फिर भारतीय कप्तान ने जो किया...

भारत ने एशिया कप की बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से रौंदा. भारत ने इस मैच में 93 गेंद रहते जीत दर्ज की, जो टी20 इंटनेशनल क्रिकेट में टीम की गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है.
भारत ने एशिया कप 2025 की बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से रौंदा. भारत ने में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 93 गेंद रहते जीत दर्ज की, जो टी20 इंटनेशनल क्रिकेट में टीम की गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे उन्हें क्रिकेट जगत और फैंस से तारीफें मिल रही हैं. सूर्यकुमार यादव के इस दिलदार अंदाज को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं.
अंपायर ने दिया आउट, लेकिन...
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. यूएई की पारी का 13वां ओवर शिवम दुबे कर रहे थे. दुबे ने जैसे ही गेंद फेंकी, उनके पैकेट से उनका तौलिया क्रीज पर गिर गया. गेंद संभालने के बजाय सिद्दीकी गिरे हुए तौलिये की ओर इशारा करते हुए क्रीज से बाहर ही रहे. सैमसन ने मौके का फायदा उठाते हुए बेल्स गिरा दीं और तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया. हालांकि, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव सफल स्टंपिंग अपील वापस ले ली. सूर्यकुमार यादव की इस फैसले की तारीफ हो रही है. हालांकि, इस जीवनदान का जुनैद सिद्दीकी फायदा नहीं उठा सके और अगली गेंद पर आउट हो गए.
57 रन पर ढेर हुई यूएई टीम
यूएई की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही. यूएई भारतीय गेंदबाजों के सामने 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई. आलिशान शराफू ने सर्वाधिक 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. टी20 अंतर्राष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए. ये कुलदीप की स्पिन का ही कमाल था कि यूएई 57 रन पर सिमट गई. इसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले.
27 गेंद में भारत ने जीता मैच
58 रन के लक्ष्य को भारत ने 4.3 ओवर (27 गेंद) में हासिल कर लिया. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर उतरे सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.