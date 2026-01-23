Advertisement
trendingNow13084091
Hindi Newsक्रिकेटबाबर आजम के बिना जीता सिडनी सिक्सर्स, स्टीव स्मिथ ने होबार्ट हरिकेंस को धोया, छठी बार पर्थ से BBL फाइनल में होगी टक्कर

बाबर आजम के बिना जीता सिडनी सिक्सर्स, स्टीव स्मिथ ने होबार्ट हरिकेंस को धोया, छठी बार पर्थ से BBL फाइनल में होगी टक्कर

Big Bash League Sydney Sixers: बिग बैश लीग 2025-26 (BBL) के फाइनल में सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा. दोनों टीमें 25 जनवरी के पर्थ के होमग्राउंड ऑप्टस स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. बिग बैश लीग इतिहास में छठी बार इन दो फ्रेंचाइजियों के बीच खिताबी मुकाबला होना है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo: SydneySixers/Instagram
Photo: SydneySixers/Instagram

Big Bash League Sydney Sixers: बिग बैश लीग 2025-26 (BBL) के फाइनल में सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा. दोनों टीमें 25 जनवरी के पर्थ के होमग्राउंड ऑप्टस स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. बिग बैश लीग इतिहास में छठी बार इन दो फ्रेंचाइजियों के बीच खिताबी मुकाबला होना है. पर्थ फिलहाल 3-2 से आगे है. बता दें कि इस सीजन के लीग मैचों के बाद अंक तालिका में टॉप-2 टीमें यही दोनों थीं. पर्थ ने क्वालीफायर मुकाबले में सिडनी को हराकर डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटा लिया था. 

होबार्ट ने मेलबर्न को हराकर चैलेंजर मैच में बनाई थी जगह

सिडनी को हार के बाद चैलेंजर मैच में होबार्ट हरिकेंस का सामना करना पड़ा. इस मैच में उसने 57 रनों से जीत दर्ज की. बता दें कि होबार्ट ने मेलबर्न स्टार्स को नॉकआउट मुकाबले में बाहर करके चैलेंजर मैच में जगह बनाई थी. सिक्सर्स ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में जोरदार प्रदर्शन किया और टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 198 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

स्मिथ-फिलिप की बड़ी साझेदारी

सिडनी के लिए डैनियल ह्यूजेस और स्टीव स्मिथ की सलामी जोड़ी ने 3 ओवरों में 27 रन की साझेदारी की. डेनियल 10 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद स्मिथ ने जोश फिलिप के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 91 के स्कोर तक पहुंचाया. फिलिप ने 2 चौकों के साथ 15 रन की पारी खेली.

ये भी पढ़ें: सरफराज के बाद एक और दोहरा शतक... बंगाल की टीम से निकला डबल सेंचुरियन, बोर्ड पर 500+ रन

स्मिथ ने होबार्ट के गेंदबाजों को धोया

स्मिथ ने मोइसेस हेनरिक्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 16 गेंदों में 29 रन जुटाते हुए टीम को 120 के स्कोर तक पहुंचाया. स्मिथ 43 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से जोएल डेविस ने 27 रन और लैकलान शॉ ने 21 रन की पारी खेलकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. होबार्ट के लिए रिले मेरेडिथ ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि बिली स्टैनलेक और रिशद हुसैन ने 2-2 विकेट निकाले.

ये भी पढ़ें: Australian Open: 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में छाए कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव ने 3 घंटे 43 मिनट के मैराथन मैच को जीता

141 रन ही बना पाई होबार्ट की टीम

इसके जवाब में होबार्ट हरिकेंस 17.2 ओवरों में 141 रन पर सिमट गई. मिचेल ओवन और टिम वार्ड की सलामी जोड़ी ने 1.5 ओवरों में 21 रन की साझेदारी की. ओवन 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे. टिम वार्ड भी इतने ही रन बनाकर आउट हुए. यह टीम 29 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुकी थी. यहां से ब्यू वेबस्टर के साथ कप्तान बेन मैकडरमॉट ने तीसरे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को संभाला. वेबस्टर 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान मैकडरमॉट ने 26 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 40 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. बेन ड्वार्शुइस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. मिचेल स्टार्क, सीन एबॉट और जोएल डेविस ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Big Bash LeagueSydney SixersSteve Smith

Trending news

पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप