Syed Modi International: त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता टाइटल, फाइनल में टूटा किंदाबी श्रीकांत का दिल

Syed Modi International Badminton Tournament: सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 के फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने शानदार जीत हासिल की. दोनों ने इस जीत के साथ ही महिला डबल्स का खिताब बरकरार रखा. दूसरी ओर, किदांबी श्रीकांत की आठ साल के खिताबी सूखे को खत्म करने की उम्मीदें धूमिल हो गईं. उन्हें रविवार को लखनऊ में हार का सामना करना पड़ा. पूर्व विजेता श्रीकांत 67 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में हांगकांग के दुनिया के 59वें नंबर के खिलाड़ी जेसन गुनावान से 16-21, 21-8, 20-22 से हार गए.

श्रीकांत ट्रॉफी का इंतजार

श्रीकांत इस टूर्नामेंट में 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं. 32 साल के इस खिलाड़ी ने आखिरी बार 2017 में फ्रेंच ओपन में टाइटल जीता था और इस साल की शुरुआत में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में रनर-अप रहकर खिताब जीतने के करीब पहुंच गए थे.

पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी

महिला डबल्स में डिफेंडिंग चैंपियन त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद ने एक गेम से पिछड़ने के बाद अटैकिंग मास्टरक्लास दिखाया. दोनों ने जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे की दुनिया की 35वें नंबर की जोड़ी को एक घंटे 16 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में 17-21, 21-13, 21-15 से हराया.

चोट के बाद गायत्री ने जीता टाइटल

गायत्री ने जीत के बाद कहा, ''हम एक लंबे मैच के लिए तैयार थे. हमें पता था कि मैच कम से कम एक घंटे तक चलेगा क्योंकि विरोधी जापानी हैं. पहला सेट उतना अच्छा नहीं था लेकिन हमने स्ट्रैटेजी बदली और बहुत सारी अटैकिंग रैलियां हुईं और सब काम कर गया.'' गायत्री ने कंधे की चोट के बाद पांच महीने का ब्रेक लिया था. उसके बाद से वह अपना दूसरा इवेंट खेल रही थीं.'' गायत्री ने कहा, ''मैंने पिछले कुछ महीनों में ज्यादा नहीं खेला था, इसलिए यह टूर्नामेंट आने वाले सीजन के लिए मेरे लिए एक बड़ा बूस्ट है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं.'' उन्होंने आगे कहा कि मलेशिया और इंडिया में वर्ल्ड टूर इवेंट्स अगले टारगेट हैं.''