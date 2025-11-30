Advertisement
trendingNow13024297
Hindi Newsक्रिकेट

Syed Modi International: त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता टाइटल, फाइनल में टूटा किंदाबी श्रीकांत का दिल

Syed Modi International Badminton Tournament: सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 के फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने शानदार जीत हासिल की. दोनों ने इस जीत के साथ ही महिला डबल्स का खिताब बरकरार रखा. दूसरी ओर, किदांबी श्रीकांत की आठ साल के खिताबी सूखे को खत्म करने की उम्मीदें धूमिल हो गईं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Syed Modi International: त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता टाइटल, फाइनल में टूटा किंदाबी श्रीकांत का दिल

Syed Modi International Badminton Tournament: सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 के फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने शानदार जीत हासिल की. दोनों ने इस जीत के साथ ही महिला डबल्स का खिताब बरकरार रखा. दूसरी ओर, किदांबी श्रीकांत की आठ साल के खिताबी सूखे को खत्म करने की उम्मीदें धूमिल हो गईं. उन्हें रविवार को लखनऊ में हार का सामना करना पड़ा. पूर्व विजेता श्रीकांत 67 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में हांगकांग के दुनिया के 59वें नंबर के खिलाड़ी जेसन गुनावान से 16-21, 21-8, 20-22 से हार गए.

श्रीकांत ट्रॉफी का इंतजार

श्रीकांत इस टूर्नामेंट में 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं. 32 साल के इस खिलाड़ी ने आखिरी बार 2017 में फ्रेंच ओपन में टाइटल जीता था और इस साल की शुरुआत में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में रनर-अप रहकर खिताब जीतने के करीब पहुंच गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी

महिला डबल्स में डिफेंडिंग चैंपियन त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद ने एक गेम से पिछड़ने के बाद अटैकिंग मास्टरक्लास दिखाया. दोनों ने जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे की दुनिया की 35वें नंबर की जोड़ी को एक घंटे 16 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में 17-21, 21-13, 21-15 से हराया.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली का बढ़ता वर्चस्व... सचिन तेंदुलकर-डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बने बादशाह

चोट के बाद गायत्री ने जीता टाइटल

गायत्री ने जीत के बाद कहा, ''हम एक लंबे मैच के लिए तैयार थे. हमें पता था कि मैच कम से कम एक घंटे तक चलेगा क्योंकि विरोधी जापानी हैं. पहला सेट उतना अच्छा नहीं था लेकिन हमने स्ट्रैटेजी बदली और बहुत सारी अटैकिंग रैलियां हुईं और सब काम कर गया.'' गायत्री ने कंधे की चोट के बाद पांच महीने का ब्रेक लिया था. उसके बाद से वह अपना दूसरा इवेंट खेल रही थीं.'' गायत्री ने कहा, ''मैंने पिछले कुछ महीनों में ज्यादा नहीं खेला था, इसलिए यह टूर्नामेंट आने वाले सीजन के लिए मेरे लिए एक बड़ा बूस्ट है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं.'' उन्होंने आगे कहा कि मलेशिया और इंडिया में वर्ल्ड टूर इवेंट्स अगले टारगेट हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

badminton

Trending news

विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना