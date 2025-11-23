Advertisement
trendingNow13015123
Hindi Newsक्रिकेट

जिसे 3 साल से इग्नोर कर रहे सेलेक्टर्स, उसकी चमक गई किस्मत, टीम में अचानक लौट आया 1064 विकेट लेने वाला धुरंधर

Umesh Yadav Return: टीम इंडिया से बाहर चल रहे एक तेज गेंदबाज की किस्मत अचानक चमकी है. वो पूरे एक साल बाद मैदान पर वापसी करने को तैयार है. ये वही खिलाड़ी है, जो टीम इंडिया से पिछले 3 साल से बाहर चल रहा है. अब उसके पास भारतीय टीम में वापसी का बढ़िया मौका भी होगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Umesh Yadav
Umesh Yadav

Umesh Yadav Return: भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 26 नवंबर से होने जा रही है. IPL 2026 के लिए 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले यह टूर्नामेंट घरेलू खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा मंच माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट के लिए विदर्भ टीम ने भी अपने स्क्वॉड का ऐलान किया है. इस स्क्वाड की सबसे बड़ी बात ये रही कि टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव की टीम में वापसी हुई है. लगभग 1 साल से चोट के कारण क्रिकेट से दूर चल रहे उमेश अब मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. उमेश पिछले 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

क्यों खास है उमेश की ये वापसी?

उमेश यादव भारतीय तेज गेंदबाजी के सबसे अनुभवी नामों में गिने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 1064 विकेट झटका चुके हैं. IPL ऑक्शन से पहले उनका प्रदर्शन फ्रेंचाइजियों के लिए अहम रहने वाला है. सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में दमदार प्रदर्शन करके वो एक बार फिर टीम इंडिया के लिए दावा मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे. उमेश यादव आईपीएल 2026 की नीलामी में भी उतरने वाले हैं, इसलिए उनके लिए सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक अहम टूर्नामेंट माना जा रहा है.

जितेश शर्मा को टीम से बाहर किया गया

विदर्भ की टीम में सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला रहा इंडिया टीम की ओर से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर चुके विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को बाहर करना. हाल ही में वे इंडिया A की कप्तानी कर चुके थे और शानदार फॉर्म में थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली. इसकी वजह भी सामने नहीं आई है. विदर्भ ने इस सीजन के लिए हर्ष दुबे को कप्तान नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

विदर्भ टीम इस टूर्नामेंट में ग्रुप-A का हिस्सा होगी और अपना पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलेगी. इस ग्रुप में मुंबई, केरल, असम, ओडिशा, रेलवे और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं.

3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे उमेश

ये वही उमेश यादव हैं, जो पिछले तीन साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. 2022 में उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए टी20 और टेस्ट खेला था. उन्हें 2018 के बाद से वनडे टीम में जगह नहीं मिली. उमेश के करियर पर नजर डालें तो वो टेस्ट, टी20, वनडे, आईपीएल और घेरलू क्रिकेट को मिलाकर कुल 1064 विकेट ले चुके हैं.

उमेश यादव भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके, कुल 1064 विकेट निकाले

उमेश यादव ने भारत के लिए 57 टेस्ट में 170 विकेट निकाले हैं. 75 वनडे में वो 106 विकेट चटका चुके हैं. 9 टी20 में सिर्फ 12 विकेट दर्ज हैं. वहीं फर्स्ट क्लास के 124 मैचों में 380 शिकार किए हैं. लिस्ट के 136 मैचों में 194 विकेट लिए हैं, जबकि टी20 फॉर्मेट के 194 मैचों में कुल 202 विकेट चटकाए हैं. अगर उनके इन सभी विकेट को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 1064 विकेट हो जाता है.

सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के लिए विदर्भ की टीम

हर्ष दुबे (कप्तान), यश ठाकुर (उपकप्तान), अथर्व तायडे, ध्रुव शौरी, अमन मोखाड़े, यश राठौड़, शिवम देशमुख (विकेटकीपर), अक्षय वाडकर, नचिकेत भूटे, दर्शन नलकांडे, यश कदम, वरुण बिष्ट, पार्थ रेखाड़े, उमेश यादव, प्रफुल हिंगे, दीपेश परवानी, अध्ययन डागा.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Umesh YadavSyed Mushtaq Ali T20 Trophy

Trending news

फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
indian goverment
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
Delhi blast
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
अब तक 5 BLO की सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अब तक 5 BLO की सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता