Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: अब इंदौर नहीं पुणे में होगा फाइनल, BCCI ने बताई वजह

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2025 के सुपर लीग और फाइनल मैचों की जगह बदल दी है. ये मुकाबले पहले इंदौर में होने थे, लेकिन अब पुणे में होंगे. बीसीसीआई की तरफ से इसके पीछे की वजह भी बताई गई है.
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: इन दिनों जहां टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही तो वहीं घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की धूम है. 26 नवंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को होना है. फिलहाल ग्रुप स्टेज के तहत टीमें मैच खेल रही हैं. टूर्नामेंट के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत सुपर लीग स्टेज और फाइनल का वेन्यू बदल दिया गया है. सुपर लीग स्टेज और फाइनल अब उस स्थान पर नहीं खेले जाएंगे जो शुरुआत में तय किया गया था. बोर्ड ने लॉजिस्टिक कारणों के चलते वेन्यू बदलते हुए इंदौर की जगह पुणे को मेजबानी सौंपने का निर्णय लिया है.
पहले सुपर लीग और फाइनल मैचों का आयोजन इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होना था, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) ने बीसीसीआई से इसे बदलने का अनुरोध किया. वजह थी निर्धारित तिथियों के दौरान होटलों में कमरे उपलब्ध न होना, साथ ही 13 से 16 दिसंबर के बीच डॉक्टरों का एक बड़ा इवेंट शहर में आयोजित होना. इन परिस्थितियों को देखते हुए टीमों और अधिकारियों के ठहरने में परेशानी हो सकती थी. लिहाजा बीसीसीआई ने वेन्यू शिफ्ट करने का फैसला लिया है.
अब टूर्नामेंट का सुपर लीग चरण 12 दिसंबर से पुणे में आयोजित होगा. 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला भी यहीं खेला जाएगा. पुणे में दो स्थानों को मैचों के लिए चुना गया है. गहुंजे स्टेडियम (MCA स्टेडियम) और डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी. इन दोनों मैदानों पर टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
खास बात ये है कि इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.इनमें हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी का नाम है. अब खबर है कि नॉकाउट गेम्स में स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा अपनी-अपनी टीमों के लिए खेल सकते हैं. शेड्यूल के अनुसार, हर प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर लीग में पहुंचेंगी.
