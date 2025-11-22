Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: हो गया बड़ा ऐलान...करुण नायर-देवदत्त पडिक्कल फिर दिखाएंगे जलवा, टीम में मिली एंट्री

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: टीम इंडिया से बाहर चल रहे करुण नायर एक बार फिर चर्चा में हैं. वो एक बार फिर चौके-छक्कों की बारिश के लिए तैयार हैं. उनका ये जलवा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में दिखेगा. उनके साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही टीम इंडिया का हिस्सा देवदत्त पडिक्कल भी खेलेंगे. इन दोनों ही खिलाड़ियों को कर्नाटक की टीम में जगह मिली है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में कर्नाटक टीम को मयंक अग्रवाल लीड करेंगे..

दरअसल, भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंटों में से एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जल्द शुरू होने वाली है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 26 नवंबर को खेला जाएगा. उससे पहले कर्नाटक क्रिकेट संघ ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. स्क्वाड में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं, जिनमें देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर और मयंक अग्रवाल तीनों खास हैं. यह तीनों भारत के लिए खेल चुके हैं. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पडिक्कल शुरुआत से टूर्नामेंट खेल पाएंगे या नहीं?

क्या देवदत्त पडिक्कल खेल पाएंगे शुरुआती मैच?

दरअसल, देवदत्त पडिक्कल अभी टीम इंडिया के साथ हैं और भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में शामिल टीम का हिस्सा हैं. 22 नवंबर से गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है. अगर पडिक्कल को इस मुकाबले में प्लेइंग XI में मौका मिलता है, तो संभव है कि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले मिस कर दें. इस वजह से कर्नाटक टीम में उनकी उपलब्धता फिलहाल सवालों में है.

Add Zee News as a Preferred Source

करुण नायर के लिए बड़ा मौका

कर्नाटक की टीम में शामिल दूसरा बड़ा नाम करुण नायर का है. ये वही करुण हैं, जिनकी इंग्लैंड दौरे पर लगभग नौ साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी हुई थी, लेकिन वे इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और उन्हें बाहर होना पड़ा. अब यह टूर्नामेंट करुण के लिए खुद को दोबारा साबित करने का बड़ा मौका है.

मयंक अग्रवाल के लिए भी बड़ा मौका

कर्नाटक की कप्तानी इस बार मयंक अग्रवाल करेंगे. पिछले सीज़न वे IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा थे, हालांकि हाल की रिलीज सूची में RCB ने उन्हें रिलीज कर दिया है. यही वजह है कि अब यह टूर्नामेंट उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई टीमों को IPL 2025 की नीलामी में एक नए ओपनर की तलाश होगी. मयंक चौके-छक्कों की बारिश कर नीलामी में अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे.

कर्नाटक टीम IPL की निगाहों में क्यों?

चूंकि यह घरेलू टी20 टूर्नामेंट है, इसलिए IPL फ्रेंचाइजी अक्सर यहां उभरते खिलाड़ियों पर फोकस करती हैं. यह टूर्नामेंट कई युवा खिलाड़ियों के लिए नीलामी से पहले ऑडिशन जैसा मंच बन जाता है. इसलिए युवा खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. कर्नाटक की टीम इस बार संतुलित दिख रही है.

कब से शुरू होगी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025?

भारत के प्रतिष्ठित घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का आगाज 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप में कुल 30 टीमें शामिल हैं, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. कर्नाटक की टीम को ग्रुप डी में रखा गया है. 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक अहमदाबाद में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के लिए कर्नाटक स्क्वाड

मयंक अग्रवाल (कप्तान), मैकनील नोरोन्हा, केएल श्रीजीत, करुण नायर, आर स्मरण, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, शिखर शेट्टी, वैसाख विजयकुमार, विद्वथ कावेरप्पा, विद्याधर पाटिल, श्रीवत्स आचार्य, शुभांग हेगड़े, प्रवीण दुबे, बीआर शरथ और देवदत्त पडिक्कल.

ये भी पढ़ें: India vs Pakistan: फैंस के सिर फिर चढ़ने वाला है एशिया कप का खुमार, IND vs PAK के बीच इस दिन होगा महामुकाबला, आ गया शेड्यूल