'कुछ कहना था तो व्हॉट्सएप...' धनश्री ने युजवेंद्र चहल से क्यों कही ये बात? बयान से मचा बवाल
एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया. स्क्वाड का शोर चारो तरफ था, लेकिन धनश्री वर्मा के एक बयान से ये थम चुका है. स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का कुछ महीनों पहले तलाक हुआ था, अब दोनों के बयानों से मु्द्दा तूल पकड़ गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:04 AM IST
Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma: एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया. स्क्वाड का शोर चारो तरफ था, लेकिन धनश्री वर्मा के एक बयान से ये थम चुका है. स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का कुछ महीनों पहले तलाक हुआ था, अब दोनों के बयानों से मु्द्दा तूल पकड़ गया है. चहल ने तलाक के बाद अपने दिल की बात एक पॉडकास्ट में कही थी, अब धनश्री ने भी यही तरीका अपनाया है. उन्होंने 'ह्यूमन ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में अपने दिल का दर्द बयां किया. 

तलाक पर क्या बोले थे चहल?

युजवेंद्र चहल ने तलाक के बाद कहा था कि वह लंबे समय से शादीशुदा और खुशहाल जिंदगी का दिखावा कर रहे थे. जबकि अंदर से मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा था कि उन्हें इससे बाहर निकलने में काफी समय लिया. इस दौरान उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उनका साथ दिया था. चहल के बाद अब धनश्री ने बताया है कि तलाक के दौरान वह क्या महसूस कर रहीं थीं.

वह पहले चले गए- धनश्री

धनश्री ने बताया, 'मैं उस समय जो महसूस कर रही थी, उसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है. मुझे बस इतना याद है कि मैं लगातार रो रही थी और मेरी चीख भी निकल गई थी. पूरा प्रोसेस होने के बाद वह (चहल) पहले बाहर चले गए. लेकिन मैं कुछ देर वहीं थी और रोती रही.' धनश्री ने चहल की टी-शर्ट पर हुए बवाल पर भी बयान दिया. टी-शर्ट पर 'Be your own sugar daddy' लिखा हुआ था.

टी-शर्ट पर कसा तंज

टी-शर्ट को लेकर धनश्री ने कहा, 'आपको पता होता है कि लोग आपको गलत बताएंगे. इसके बाद जब  यह टी-शर्ट वाला स्टंट हुआ है, तब भी हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे. अरे भाई कुछ कहना था तो व्हाट्सएप कर देते, टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी. लेकिन अब यह मेरा मोटीवेशन बन गया है. मैंने सोचा मैं क्यों रो रही थी. अब खूब हंसती हूं.'

