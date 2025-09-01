टी20 का महारिकॉर्ड...अंग्रेज क्रिकेटर ने कर ली शोएब मलिक की बराबरी, अभी भी धोनी नंबर-1

T20 Biggest Captaincy Record: इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स की कप्तानी वाली ओवल इनविंसिबल्स ने द हंड्रेड 2025 का खिताब जीत लिया है. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को 21 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ओवल इनविंसिबल्स ने लगातार तीन तीसरी बार खिताब जीतने रिकॉर्ड बनाया है. इसके साथ ही उसने विक्टोरिया, सियालकोट स्टालियंस, वायाम्बा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टाइटन्स और जाफ़ना किंग्स जैसी टीमों के क्लब में एंट्री मार ली है.

सैम बिलिंग्स का स्पेशल रिकॉर्ड

इस जीत के साथ ही सैम बिलिंग्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टी20 टाइटल जीतने के मामले में पाकिस्तान के शोएब मलिक के बराबर पहुंच गए हैं. बिलिंग्स ने अपनी कप्तानी में पांचवीं बार कोई खिताब जीता है. मलिक ने भी 5 टाइटल जीते हैं. इस मामले में टीम इंडिया के दो पूर्व कप्तान पहले और दूसरे स्थान पर हैं. दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में 9 खिताब जीते हैं. वह पहले स्थान पर बरकरार है. उनके बाद दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है. हिटमैन ने अपनी कप्तानी में 8 टाइटल जीते हैं. बता दें कि बिलिंग्स महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विल जैक्स ने ठोका अर्धशतक

फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवल इनविंसिबल्स ने शानदार शुरुआत की. टीम के ओपनर्स विल जैक्स और तवांडा मुयेये ने 72 और 15 रन बनाए. इन दोनों के बाद जॉर्डन कॉक्स ने 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और सैम करन ने 15 रन बनाए. इन छोटी-छोटी पारियों की बदौलत टीम ने 168 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. डिलन पेनिंगटन और रेहान अहमद को एक-एक विकेट मिला.

ये भी पढ़ें: नीतीश राणा ने फिर मचाया तूफान...फाइनल में कर दी रनों की बारिश, उठा ली DPL 2025 की ट्रॉफी

बेकार गई स्टोइनिस की पारी

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रेंट रॉकेट्स की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर टॉम बैंटन (23 रन) और जो रूट (10 रन) कुछ खास नहीं कर पाए. इसके बाद डेविड विली (14 रन) और रेहान अहमद (0) भी जल्दी आउट हो गए. एक समय पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी. हालांकि, मार्कस स्टोइनिस ने 38 गेंदों में 64 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी. ओवल इनविंसिबल्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने ट्रेंट रॉकेट्स सिर्फ 142 रन ही बना पाई.

ये भी पढ़ें: 40 बॉल में शतक...10 चौके, 9 छक्के से इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, शाकिब अल हसन के 'जख्मों' पर ठोकी कील

सोवटर की शानदार गेंदबाजी

ओवल इनविंसिबल्स के लिए नाथन सोवटर ने सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट झटके. उनके अलावा साकिब महमूद, टॉम करन और एडम जम्पा को एक-एक विकेट मिला. इस शानदार प्रदर्शन के साथ ओवल इनविंसिबल्स ने 21 रनों से जीत दर्ज करके द हंड्रेड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया.