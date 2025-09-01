टी20 का महारिकॉर्ड...अंग्रेज क्रिकेटर ने कर ली शोएब मलिक की बराबरी, अभी भी धोनी नंबर-1
Advertisement
trendingNow12904294
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 का महारिकॉर्ड...अंग्रेज क्रिकेटर ने कर ली शोएब मलिक की बराबरी, अभी भी धोनी नंबर-1

 इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स की कप्तानी वाली ओवल इनविंसिबल्स ने द हंड्रेड 2025 का खिताब जीत लिया है. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को 21 रनों से हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X@thehundred
X@thehundred

T20 Biggest Captaincy Record: इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स की कप्तानी वाली ओवल इनविंसिबल्स ने द हंड्रेड 2025 का खिताब जीत लिया है. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को 21 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ओवल इनविंसिबल्स ने लगातार तीन तीसरी बार खिताब जीतने रिकॉर्ड बनाया है. इसके साथ ही उसने विक्टोरिया, सियालकोट स्टालियंस, वायाम्बा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टाइटन्स और जाफ़ना किंग्स जैसी टीमों के क्लब में एंट्री मार ली है.

सैम बिलिंग्स का स्पेशल रिकॉर्ड

इस जीत के साथ ही सैम बिलिंग्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टी20 टाइटल जीतने के मामले में पाकिस्तान के शोएब मलिक के बराबर पहुंच गए हैं. बिलिंग्स ने अपनी कप्तानी में पांचवीं बार कोई खिताब जीता है. मलिक ने भी 5 टाइटल जीते हैं. इस मामले में टीम इंडिया के दो पूर्व कप्तान पहले और दूसरे स्थान पर हैं. दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में 9 खिताब जीते हैं. वह पहले स्थान पर बरकरार है. उनके बाद दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है. हिटमैन ने अपनी कप्तानी में 8 टाइटल जीते हैं. बता दें कि बिलिंग्स महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विल जैक्स ने ठोका अर्धशतक

फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवल इनविंसिबल्स ने शानदार शुरुआत की. टीम के ओपनर्स विल जैक्स और तवांडा मुयेये ने 72 और 15 रन बनाए. इन दोनों के बाद जॉर्डन कॉक्स ने 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और सैम करन ने 15 रन बनाए. इन छोटी-छोटी पारियों की बदौलत टीम ने 168 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. डिलन पेनिंगटन और रेहान अहमद को एक-एक विकेट मिला.

 

 

ये भी पढ़ें: नीतीश राणा ने फिर मचाया तूफान...फाइनल में कर दी रनों की बारिश, उठा ली DPL 2025 की ट्रॉफी

बेकार गई स्टोइनिस की पारी

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रेंट रॉकेट्स की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर टॉम बैंटन (23 रन) और जो रूट (10 रन) कुछ खास नहीं कर पाए. इसके बाद डेविड विली (14 रन) और रेहान अहमद (0) भी जल्दी आउट हो गए. एक समय पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी. हालांकि, मार्कस स्टोइनिस ने 38 गेंदों में 64 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी. ओवल इनविंसिबल्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने ट्रेंट रॉकेट्स सिर्फ 142 रन ही बना पाई.

ये भी पढ़ें: 40 बॉल में शतक...10 चौके, 9 छक्के से इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, शाकिब अल हसन के 'जख्मों' पर ठोकी कील

सोवटर की शानदार गेंदबाजी

ओवल इनविंसिबल्स के लिए नाथन सोवटर ने सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट झटके. उनके अलावा साकिब महमूद, टॉम करन और एडम जम्पा को एक-एक विकेट मिला. इस शानदार प्रदर्शन के साथ ओवल इनविंसिबल्स ने 21 रनों से जीत दर्ज करके द हंड्रेड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

T20 CricketMS DhoniRohit SharmaThe Hundred

Trending news

Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
Maharashtra
Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
;