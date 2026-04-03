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Hindi Newsक्रिकेटT20 क्रिकेट का विनाशकारी प्रचंड रिकॉर्ड... एक पारी में 18 छक्के उड़ाने वाला खूंखार बल्लेबाज... थर-थर कांपे थे गेंदबाज!

T20 क्रिकेट का विनाशकारी 'प्रचंड रिकॉर्ड'... एक पारी में 18 छक्के उड़ाने वाला खूंखार बल्लेबाज... थर-थर कांपे थे गेंदबाज!

Cricket Records: टी20 मैच की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों वाले रिकॉर्ड में यह प्रचंड रिकॉर्ड दूसरे नंबर पर है. जिस बल्लेबाज ने यह कमाल किया था, उसके सामने गेंदबाज थर-थर कांप गए थे. ये वही दिग्गज है, जो टी20 क्रिकेट में बैटिंग का बेताज बादशाह कहलाता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:08 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे तूफानी ओपनर हैं, जिन्होंने टी20 मैच की एक पारी में छक्कों की बारिश करके सबको हैरान कर दिया. टी20 क्रिकेट में जब भी 'सिक्सर किंग' का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम क्रिस गेल का आता है, जिन्होंने अपने टी20 करियर के 463 मैचों में 1056 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गेल ने ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में गेल से भी आगे एक बल्लेबाज है, जिसने एक पारी में 19 छक्के ठोके थे.

ये कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के तूफानी ओपनर फिन एलन हैं, जिन्होंने 2025 में मेजर लीग क्रिकेट में सैन फ्रांसिस्को के लिए खेलते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम टीम के खिलाफ 51 बॉल पर 5 चौके और 19 छक्कों के दम पर 151 रन कूटे थे. उन्होंने क्रिस गेल के 18 छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ा था. यहां हम फिन एलन नहीं, बल्कि क्रिस गेल के 18 छक्कों वाली उस विनाशकारी पारी के बारे में जानेंगे, जब गेल के सामने गेंदबाज थर-थर कांपे थे. गेल ने यह कमाल कब, कहां और किस टीम के लिए किया था? आइए जानते हैं.

गेल ने कब और किस टीम के लिए किया था कमाल?

भले ही क्रिस गेल का 18 छक्कों वाला ये रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन गेल की उस पारी को फैंस आज तक नहीं भूले. गेल ने यह ऐतिहासिक कारनामा साल 2017 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के फाइनल मुकाबले में किया था. उस खिताबी जंग में रंगपुर राइडर्स के लिए खेलते हुए गेल ने ढाका डायनामाइट्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. 

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क्रिस गेल ने सिर्फ 69 गेंदों का सामना करते हुए 146 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें 18 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो उस वक्त किसी भी टी20 पारी (डोमेस्टिक या इंटरनेशनल) में एक बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के थे. इस रिकॉर्ड को 8 साल बाद फिन एलन ने 2025 में तोड़ा था.

क्यों खास थी गेल की यह पारी?

क्रिस गेल की इस विनाशकारी पारी की खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 5 चौके लगाए थे, जबकि 18 छक्के लगाए. मतलब ये कि 146 में से 108 रन तो उन्होंने सिर्फ छक्कों से ही बटोर लिए थे. उस मैच में गेल ने पारी की शुरुआत धीमी की थी. पहली 28 बॉल पर सिर्फ 1 छक्का मारा था और 35 रन बनाए थे, लेकिन फिर गियर बदला और उसके बाद जो हुआ उससे हर कोई हैरान रह गया.

क्रिस गेल ने अपनी पारी की आखिरी 41 बॉल पर 17 छक्के ठोक 113 रन ठोककर सभी के होश उड़ा दिए थे. गेल ने अचानक आक्रामक रूप धारण किया तो गेंदबाज हैरान थे कि आखिर गेल को हुआ क्या है? गेल ने उस मैच में ढाका के शाकिब अल हसन, सुनील नरेन और मोहम्मद आमिर जैसे स्टार गेंदबाजों की सिट्टी-पिट्टी गुम कर दी थी.

जहां रनों के लिए तरसे बल्लेबाज, वहीं गेल ने मचाई तबाही

क्रिस गेल की यह तूफानी पारी 12 दिसंबर 2017 को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आई थी. उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग ने फाइनल को एकतरफा कर दिया था. उनकी इस विनाशकारी बैटिंग के दम पर रंगपुर राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 206/1 का पहाड़ जैसा स्कोर किया था और जवाब में डायनामाइट्स की टीम 149 रन ही बना पाई थी. रंगपुर ने 57 रनों से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया था.

गेल उस फाइनल के हीरो थे. गेल की यह पारी ढाका की उस पिच पर आई थी, जहां गेंदबाजों को खूब मदद थी, लेकिन गेल के तूफान के सामने सारे समीकरण धरे के धरे रह गए थे. उसी पिच पर जहां दूसरे बल्लेबाज एक-एक रन को तरस रहे थे, वहीं गेल ने सिर्फ छक्कों से बात की थी.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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