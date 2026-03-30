रवींद्र जडेजा का ड्रीम कमबैक... 17 साल के बाद राजस्थान के लिए उतरे, बना दिया गजब रिकॉर्ड

Ravindra Jadeja Rajasthan Royals: रवींद्र जडेजा की राजस्थान रॉयल्स में 214 मैचों के बाद वापसी ने टी20 क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. वह भुवनेश्वर कुमार और अन्य खिलाड़ियों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. जडेजा ने वापसी में अपनी पुरानी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया.
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Ravindra Jadeja Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को कई बड़े उलटफेर और भावुक पल देखने को मिल रहे हैं. इनमें सबसे प्रमुख है 'सर' रविंद्र जडेजा की अपनी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स में वापसी. जडेजा ने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2009 के बाद वे इस टीम से अलग हो गए थे. अब 2026 में पूरे 17 साल बाद उन्होंने फिर से राजस्थान की जर्सी पहनी है. संयोग से उन्होंने इस बार राजस्थान के लिए कमबैक अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए की.
जडेजा ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में चेन्नई के खिलाफ 3 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने अपने स्पैल के पहले ही ओवर में सरफराज खान का शिकार कर लिया. सरफराज को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू कर दिया. इसके बाद उन्होंने विध्वंसक बल्लेबाज शिवम दुबे को रवि बिश्नोई के हाथों कैच करा दिया. जडेजा ने चेन्नई की जख्मों पर नमक छिड़क दिया.
इस मैच में उतरने के साथ जडेजा का नाम एक स्पेशल रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज हो गया. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए दो मैचों के बीच कुल 214 मैच मिस किए हैं. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम के लिए तीसरा सबसे लंबा अंतराल है. टी20 क्रिकेट में एक ही टीम के लिए दो प्रदर्शनों के बीच सबसे अधिक मैच मिस करने का विश्व रिकॉर्ड भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम है. भुवनेश्वर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए साल 2009 से 2025 के बीच कुल 238 मैच मिस किए.
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इस खास रिकॉर्ड लिस्ट में भुवनेश्वर और जडेजा के अलावा अन्य भारतीय नाम भी शामिल हैं. लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए साल 2009 से 2023 के बीच कुल 225 मैच मिस किए. वहीं, बल्लेबाज मनदीप सिंह ने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के लिए साल 2010 से 2023 के बीच 206 मैचों का इंतजार किया.
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238 - भुवनेश्वर कुमार, आरसीबी (2009-2025)
225 - कर्ण शर्मा, आरसीबी (2009-2023)
214 - रवींद्र जडेजा, राजस्थान रॉयल्स (2009-2026)
206 - मंदीप सिंह, कोलकाता नाइटराइडर्स (2010-2023).