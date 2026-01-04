T20 World Cup:पाकिस्तान ही नहीं, इन टीमों ने भी अब तक नहीं किया स्क्वॉड का ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

T20 वर्ल्ड कप 2026: 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 8 एशिया की टीमें शामिल हैं. लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं, जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वॉड की घोषणा नहीं की है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. आईसीसी के नियमों के हिसाब से 1 महीने पहले टीमों के अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान करना होता है. 8 जनवरी तक सभी के पास ये मौका है वहीं, 31 तारीख तक टीमें के पास बदलाव करने का मौका है.

इन टीमों ने अभी तक नहीं किया ऐलान

बता दें कि अभी तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है.इस लिस्ट में दुनिया की एक से एक बड़ी टीमों का नाम शामिल है. संकुय्त अमेरिका, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल, कनाडा, संयुक्त अरब अमिरात.

भारत का T20 स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्र्लिया का T20 स्क्वॉड

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन, कूपर कोनोली, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा और मैथ्यू शॉर्ट.

दक्षिण अफ्रीका का T20 स्क्वॉड

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेविड मिलर, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, कॉर्बिन बॉश और जेसन स्मिथ.

इंग्लैंड का T20 स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, फिल साल्ट, विल जैक्स, सैम करन, आदिल रशीद, लियाम डॉसन, बेन डकेट, रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेमी ओवरटन, जोश टंग और ल्यूक वुड.

श्रीलंका का T20 स्क्वॉड

दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलंका, पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेलालागे, महेश तीक्षणा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंता चमीरा, दिलशान मदुशंका और निरोशन डिकवेला.

अफगानिस्तान का T20 स्क्वॉड

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी और अब्दुल्लाह अहमदजई.

