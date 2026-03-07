T20 World Cup 2026: Final में टीम इंडिया को मैच जिताएगा ये खिलाड़ी...दिग्गज माइकल क्लार्क ने कर दी भविष्यवाणी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: Final में टीम इंडिया को मैच जिताएगा ये खिलाड़ी...दिग्गज माइकल क्लार्क ने कर दी भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026 final: ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने टीम इंडिया के एक सीनियर खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है. क्लार्क ने बताया कि क्यों ये खिलाड़ी फाइनल में गेम चेंजर हो सकता है. क्लार्क ने जिस खिलाड़ी का नाम लिया है, वो पिछले 10 साल से टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में कमाल करता आया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:28 PM IST
फोटो क्रेडिट- (x/@crickiara)
T20 World Cup 2026 final IND vs NZ: टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है, जिसमें अब 25 घंटों का वक्त रह गया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस खिताबी भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने उस खिलाड़ी का नाम बता दिया है, जो टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा. क्लार्क ने उसी स्टार का नाम लिया है जिसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैच का रुख पलटा था और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया था. ये कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तूफानी बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं. क्लार्क ने इस मैच विनर की जमकर तारीफ की है.

जसप्रीत बुमराह ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देकर मैच का रुख पलट दिया था और टीम को 7 रनों से रोमांचक जीत दिलाई थी. अब माइकल क्लार्क ने Beyond23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा कि बुमराह के पास कई तरह की गेंदबाजी वैरिएशन हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव में सटीक गेंदबाजी करना है. क्लार्क ने कहा 'कई गेंदबाजों के पास अलग-अलग वैरिएशन होते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप दबाव में उन्हें कितना अच्छी तरह लागू कर पाते हैं. यही चीज बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए निर्णायक भूमिका निभाई है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर फाइनल में वह ‘मैन ऑफ द मैच’ बनें.'

क्या चीज बुमराह को बनाती है खास?

अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 2015 का वनडे विश्व कप जिता चुके माइकल क्लार्क ने बताया कि आखिर बुमराह की खासियत क्या है. उन्होंने कहा कि बुमराह तीनों फॉर्मेट में दुनिया के सबसे अहम गेंदबाज हैं. उन्होंने कहा 'भारत इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम रही है. बुमराह के बारे में शायद हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि अब हमें उनसे ऐसे प्रदर्शन की आदत हो गई है. वह एक अलग ही स्तर के गेंदबाज हैं. तीनों फॉर्मेट में वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. वह मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं, जो सबसे मुश्किल ओवर डालते हैं. रन भी बचाते हैं और विकेट भी लेते हैं.'

क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह?

क्लार्क ये मानते हैं कि बुमराह अलग-अलग परिस्थितियों और मैच के अलग-अलग चरणों में टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं. इसी वजह से भारतीय टीम अक्सर उनके ओवरों को मैच के अहम समय के लिए बचाकर रखती है. उन्होंने कहा 'जिस तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दबाव में रन बनाते हैं, उसी तरह बुमराह हर परिस्थिति में मैच जिता सकते हैं. अगर मैं उनका कप्तान होता तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती कि उन्हें कब इस्तेमाल करूं. यही वजह है कि भारत अक्सर उनसे शुरुआत नहीं करवाता और डेथ ओवरों के लिए उनके दो ओवर बचाकर रखता है.'

बुमराह ने इस सीजन कितने विकेट निकाले?

टी20 विश्व कप 2026 में बुमराह ने भले ही 7 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका औसत 15.90 का है, जबकि इकॉनमी रेट 6.62 का है. अब ये खिलाड़ी फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को अपनी जादुई गेंदबाजी के दम पर खिताब दिलाने की क्षमता रखता है.

