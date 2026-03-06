'वो आखिरी दिन कमाल करेगा'...इस फ्लॉप खिलाड़ी पर संजू को पूरा भरोसा...Final में रनों की सुनामी का कर दिया ऐलान

Advertisement
Sanju Samson on Abhishek Sharma: टी20 विश्व कप 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन का साथ मिला है. संजू ने आलोचनाओं के बीच अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक का बचाव किया है. सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू ने एक तरह से कंफर्म कर दिया कि अभिषेक फाइनल का हिस्सा होंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:26 PM IST
फोटो क्रेडिट (x/BCCI)
Sanju Samson on Abhishek Sharma: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने एंट्री कर ली है. 8 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत के बीच खिताबी जंग होना है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है. इस एडिशन में पूरी तरह फ्लॉप रहने वाले अभिषेक शर्मा एक बार फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे. इसके संकेत सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो संजू सैमसन ने दिए हैं. संजू को पूरा भरोसा है कि भले ही अभिषेक का बल्ला इस सीजन अब तक खामोश रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला फाइनल मुकाबला अभिषेक शर्मा के नाम रहने वाला है और वह खिताबी जंग के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर विरोधियों के होश उड़ा देंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली 7 रनों से जीत के बाद संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. संजू ने कहा कि 'हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है. कप्तान और टीम के सभी सदस्यों को अभिषेक पर पूरा भरोसा है. किसी भी खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. इस फॉर्मेट में बस एक-दो अच्छे शॉट की बात होती है और आपका आत्मविश्वास लौट आता है. हम महसूस कर रहे हैं कि फाइनल का दिन उसी का होने वाला है. वह मानसिक रूप से तैयार है और हमें पूरा यकीन है कि अंतिम दिन (फाइनल में) वह वाकई शानदार प्रदर्शन करेगा और टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलेगा.'

अभषेक ने बनाए सिर्फ 89 रन

दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार माने जा रहे थे, लेकिन उनका बल्ला खामोश ही रहा है. उन्होंने 7 मैचों में 14.16 की मामूली औसत से सिर्फ 89 रन बनाए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए 55 रन ही उनकी एकमात्र अच्छी पारी रही, जबकि वो अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ तो खाता भी नहीं खोल पाए थे. इस एडिशन में उन्होंने 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन की पारियां खेली हैं.

टीम इंडिया 8 में से 7 मैच जीतकर फाइनल में

टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2026 में अब तक 8 मैच खेले, जिनमें से 7 जीते. उसने ग्रुप स्टेज के सभी चार मैच जीते थे. फिर सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार मिली, लेकिन इसके बाद उसने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल की जीत दर्ज की. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से शिकस्त दी. मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रनों तक पहुंच गई थी. जीत के हीरो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 42 बॉल पर 7 छक्के और 8 चौके लगाकर 89 रनों की उम्दा पारी खेली.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

