T20 WC 2026 Semifinal Rules: ऐसा हुआ तो एक ही दिन खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल, जानिए क्या है ICC का 'प्लान-B', जिससे फैंस हैं अनजान

T20 WC 2026 Semifinal Rules: 7 मार्च से शुरू हुआ टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर आ खड़ा हुआ है. 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के बाद 16 टीमों का सफर खत्म हो चुका है. सेमीफाइनल के लिए कुल 4 टीमें तैयार हैं. भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड. अब करो या मरो की असली जंग की बारी है, जहां एक हार और सफर खत्म, जबकि जीत सीधा फाइनल में ले जाएगी. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को इंग्लैंड बनाम भारत के बीच तय है.

आईसीसी ने इन नॉकआउट मैचों के लिए कुछ दिलचस्प नियम बनाए हैं, ताकि हर हाल में मैच पूरा हो सके. इन नियमों के तहत अगर प्लान A पर किसी भी वजह से पानी फिरता है तो प्लान B काम करेगा. प्लान B ये कहता है कि फैंस को एक ही दिन में दो-दो ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल देखने को मिल सकते हैं. यह दिन 5 मार्च का है. आइए जानते हैं कि बारिश की बाधा और 'रिजर्व डे' के गणित के बीच कैसे 5 मार्च का दिन फैंस के लिए खास बन सकता है.

दरअसल, 4 मार्च को होने वाला पहला सेमीफाइनल अगर बारिश से धुल गया तो वह रिजर्व डे यानी 5 मार्च को शिफ्ट होगा. 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले से ही है. अगर वह भी बारिश से धुला तो वह अगले दिन यानी 6 मार्च को रिजर्व डे पर होगा, लेकिन अगर यह मैच बारिश से नहीं धुला तो एक ही दिन दोनों सेमीफाइनल होंगे, लेकिन इनका वक्त अलग-अलग होगा. पहला सेमीफाइनल रिजर्व डे यानी 5 मार्च को दोपहर 3 बजे से शुरू किया जाएगा. फिर उसी दिन दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे से होगा. इस तरह एक ही दिन फैंस दोनों महामुकाबलों का मजा ले पाएंगे.

क्या होगा अगर रिजर्व डे पर भी बारिश हो जाए?

अगर मान लीजिए कि दोनों सेमीफाइनल रिजर्व डे पर भी पूरे नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फाइनल का टिकट किसे मिलेगा? पहली बात तो यह कि आईसीसी की पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों टीमों की ओर से कम से कम 10-10 ओवर पूरे हों, ताकि मैच का रिजल्ट निकले. लेकिन मैच के दिन और रिजर्व डे पर भी ऐसा नहीं हो पाया तो ग्रुप स्टेज (Super 8) में जो टीम अपने ग्रुप में ऊपर (टॉप पर) रही थी, उसे विजेता मानकर फाइनल में भेज दिया जाएगा. इस स्थिति में अफ्रीका और इंग्लैंड टीम फाइनल खेलेंगी, जबकि भारत और न्यूजीलैंड का सफर खत्म होगा.

