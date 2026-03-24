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Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियन के लिए बड़ी खुशखबरी, सीजन की शुरुआत से पहले मिली KKR की उप कप्तानी

वर्ल्ड चैंपियन के लिए बड़ी खुशखबरी, सीजन की शुरुआत से पहले मिली KKR की उप कप्तानी

आईपीएल की शुरुआत होने में अब बेहद ही कम समय रह गया है. टीमों ने अपनी तैयारियां दोगुनी कर दी हैं. अब अचानक कोलकाता नाईटराइडर्स के मैनेजमेंट ने टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी को अपनी टीम की उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:37 PM IST
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Image credit-KKR/IPL
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इंडियन प्रीमीयर लीग को लेकर लोगों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है. आईपीएल की उलटी गिनती चालू हो गई है. टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार 28 मार्च से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले से होने वाली है. अब अचानक कोलकाता नाइटराइडर्स  की फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लिया है. टूर्नामेंट शुरु होने से पहले वर्ल्ड चैंपियन बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया है. केकेआर के इस फैसले से रिंकू के समर्थकों के बीच खुशी की लहर है. तीन बार की चैंपियन कोलकाता की उप कप्तानी मिलना अपने आप में बड़ी बात है. हालांकि, रिंकु काफी समय से केकेआर का हिस्सा भी रहे हैं. बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि बतौर कप्तान उनका कैसा प्रदर्शन रहता है.

रहाणे का विकल्प रिंकू?

कोलकाता की टीम की कमान इस समय अजिंक्य रहाणे के हाथों में है, जिनकी उम्र 37 साल हो चुकी है. ऐसे में यह साफ है कि उनका आईपीएल करियर अब ज्यादा लंबा नहीं बचा है. इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी भविष्य की तैयारी कर रही है और रिंकू सिंह को अगले कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है. यही वजह है कि उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है, ताकि वह रहाणे के साथ रहते हुए कप्तानी की बारीकियां सीख सकें.रिंकू के पास लीडरशिप का अनुभव भी है. वह घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की कप्तानी कर चुके हैं और यूपी टी20 लीग में भी टीम की जिम्मेदारी संभालते हैं.

रातों-रात बने थे स्टार

साल 2018 से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले रिंकू सिंह आज भारत के स्टार बल्लेबाज हैं. बता दें कि उन्हें साल 2018 में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 80 लाख रुपए में अपना बनाया था. उसके बाद साल 2022 में रिंकू को 55 लाख रुपए की बोली लगी थी. उसके बाद रिंकू के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने केकेआर के लिए एक मैच 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर जीत दिलाई थी. रिंकू की इस मैच विनिंग पारी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था. वहीं, साल 2025 में केकेआर ने रिंकू को मेगा ऑक्शन के दौरान 13 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया.

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रिंकू का आईपीएल करियर

28 साल के रिंकू सिंह अब तक आईपीएल में 59 मुकाबले खेल चुके हैं.इस दौरान उन्होंने 145 की स्ट्राइक रेट और 30.52 के औसत से कुल 1099 रन बनाए हैं.हालांकि पिछले दो सीजन में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है.इन दो सीजन के 28 मैचों में वह सिर्फ 374 रन ही जोड़ पाए.रिंकू टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं.आईपीएल 2026 में केकेआर अपना पहला मैच 29 मार्च को खेलेगी, जहां वानखेड़े स्टेडियम में उसका सामना मुंबई इंडियंस से होगा.

ये भी पढ़ें: डकेट ने छोड़ा दिल्ली का दामन, IPL शुरू होने से 4 दिनों पहले लिया बड़ा फैसला, BCCI लेगा एक्शन?

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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