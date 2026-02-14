Advertisement
trendingNow13108946
ICC Men's T20 World Cup 2026: आज मैदान पर उतरेंगी ये 6 टीमें, दिन का आखिरी मुकाबला है बेहद खास

T20 World Cup 2026: इन दिनों भारत में टी20 विश्व कप 2026 चल रहा है. अब तक 21 मैच हो चुके हैं. अब आज यानी 14 फरवरी को तीन मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का आखिरी मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि 2 बड़ी टीमों के बीच भिड़ंत होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:13 AM IST
T20 World Cup 14 February Schedule: 7 फरवरी से शुरू हुए टी20 विश्व कप 2026 में अब रोमांच बढ़ता जा रहा है. ग्रुप स्टेज के 21 मैच हो चुके हैं. अब यहां से जितने भी मैच होंगे, वे सुपर-8 के लिए बेहद जरूरी हैं. 14 फरवरी यानी आज तीन बड़े मैच होने हैं. इन मुकाबलों पर हर किसी की नजर है. पहले दो मैच छोटी टीमों के बीच हैं, लेकिन दिन का आखिरी मुकाबला बेहद खास है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले पर सबकी नजर रहने वाली है. क्योंकि जो भी टीम जीतेगी, वह सुपर-8 के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगी.

पहला मुकाबला- आयरलैंड बनाम ओमान

दिन का पहला मैच ग्रुप बी के तहत आयरलैंड और ओमान के बीच होगा. यह मुकाबला कोलंबो के Sinhalese Sports Club Ground में खेला जाएगा. ग्रुप बी की सभी टीमें सुपर-8 की रेस में बनी हुई हैं. आयरलैंड और ओमान दोनों ने अब तक 2-2 मुकाबले खेले हैं और दोनों को हार का सामना करना पड़ा है. आज जो भी टीम हारेगी, उसका सफर खत्म हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम सुपर-8 के लिए अपना दावा और मजबूत करेगी. यह मुकाबला सुबह 11 बजे से शुरू होगा.

दूसरा मैच- इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड

दूसरा मुकाबला दोपहर 3 बजे से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होना है. यह मैच कोलकाता के Eden Gardens में ग्रुप-सी के तहत होगा. इंग्लैंड की टीम के लिए यह मुकाबला सुपर-8 में पहुंचने की रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है, क्योंकि इंग्लिश टीम 2 मैच खेलकर एक जीती और एक हारी है. उसके पास 2 अंक हैं. यही हाल स्कॉटलैंड का है. उसने भी 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत और एक में हार मिली है. बेहतर नेट रनरेट की वजह से स्कॉटलैंड 2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है.

तीसरा मैच- साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड

यह मैच ग्रुप डी के तहत होगा, जिस पर हर किसी की नजर है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भी टीम जीतेगी, वह सुपर-8 में एंट्री कर लेगी, क्योंकि इन दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं. यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

